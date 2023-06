Disney kündigt drei neue Star Wars-Filme an

Disney hat diese Woche die offiziellen Termine für drei neue Filme rund um Star Wars genannt. Wir wissen schon seit ein paar Wochen, dass nach den Serien bei Disney+ auch das Kino nicht vergessen wurde, aber das wird noch etwas dauern.

Star Wars kehrt erst 2026 wieder zurück

Der erste der drei neuen Filme kommt nämlich erst am 22. Mai 2026 in die Kinos (wieso nicht am 4. Mai, dem Star Wars Day?), der zweite Film erscheint dann noch im gleichen Jahr, allerdings erst am 18. Dezember und pünktlich zu Weihnachten.

Dann müssen sich die Fans ein Jahr gedulden und am 17. Dezember 2027 kommt der dritte Film. Das ist übrigens keine Trilogie, das sind einfach nur Filme rund um Star Wars. Titel gibt es noch keine, aber es geht ja auch erst in drei Jahren los.

Ich bin ja mal gespannt, ob Disney irgendwann auch wieder eine große Trilogie für Star Wars plant, aber falls ja, dann wird das nicht vor 2028 passieren, denn bis 2027 ist die Roadmap gesetzt. Eine Pause tut dieser Marke aber sicher auch gut.

Mein Tipp der Woche: Silo bei Apple TV+ Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, […]11. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->