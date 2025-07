Disney plant neues RPG-Spiel für Smartphones

Disney testet derzeit in Japan ein neues Spiel namens „Disney Pixel RPG“, welches man allerdings noch nicht in Deutschland herunterladen kann. Man findet es jedoch schon im Apple App Store und auch im Google Play Store ist es schon online.

Man verspricht eine unterhaltsame Geschichte mit Disney-Charakteren, ein eher simples Gameplay, welches viele Menschen ansprechen soll, und eine „süße“ Pixel-Grafik. Es ist ein RPG für Anfänger, so Disney, erwartet also keine große Tiefe.

Ein RPG, in dem du mit Pixel-Art-Versionen von Disney-Figuren Abenteuer erlebst. Klassische Figuren wie Mickey Mouse und Donald Duck tauchen auf. Pooh, Aladdin, Ariel, Baymax, Stitch, Aurora, Maleficent und andere Fan-Lieblinge sind ebenfalls mit von der Partie!

Tauche ein in eine noch nie dagewesene Disney-Welt, in der bekannte Charaktere ein neues Aussehen erhalten, das sich an Rhythmusspielen, Brettspielen und verschiedenen anderen Genres orientiert!