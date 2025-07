DKB App-Update: Erweiterte Funktionen für Kreditkarten und Depots

Die DKB-App hat ein neues Update auf Version 2.21 erhalten, das eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen mit sich bringt.

Eine der wichtigsten Verbesserungen betrifft die Kreditkartenfunktion: Nutzer können ab sofort Geld direkt innerhalb der App von ihrem Girokonto auf ihre DKB Visa-Kreditkarte überweisen.

Darüber hinaus wurden die Depotfunktionen erweitert. So haben Nutzer nun die Möglichkeit, langfristige Sparziele mit Wertpapiersparplänen direkt in der DKB App zu verfolgen. Außerdem ist es jetzt möglich, Orders in der App zu löschen, was die Abwicklung und Verwaltung von Wertpapiergeschäften vereinfachen soll.

Neben den offensichtlichen Verbesserungen arbeitet das Team der DKB nach eigenen Angaben im Hintergrund weiter an der Behebung kleinerer Fehler und der Entwicklung neuer Funktionen.

https://apps.apple.com/de/app/dkb/id1473806360

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkbcodefactory.banking

