Fintech

DKB App-Update: Wertpapiersparpläne im Griff

Autor-Bild
Von
|
Dkb

Mit der neuen Version 2.23 der DKB Banking App wurden einige Anpassungen eingeführt, die das Banking-Erlebnis optimieren sollen.

Ab sofort können die Nutzer Wertpapiersparpläne direkt in der App bearbeiten, was für mehr Flexibilität bei der Geldanlage sorgt. Außerdem wurden die Informationen zu Krediten und Finanzierungen erweitert. Alle wichtigen Details und der Tilgungsplan sind nun direkt in der App einsehbar.

Neben den offensichtlichen Verbesserungen arbeitet das Team der DKB nach eigenen Angaben im Hintergrund weiter an der Behebung kleinerer Fehler und der Entwicklung neuer Funktionen.

https://apps.apple.com/de/app/dkb/id1473806360

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkbcodefactory.banking

