DKB Banking-App: Schon wieder mit Fehler

Nachdem die Banking-App der DKB (Deutsche Kreditbank AG) zuletzt massive Probleme mit Push-Mitteilungen hatte, nervt derzeit ein weiterer Fehler die Nutzer.

Seit einiger Zeit gibt es einen ärgerlichen Fehler in der DKB-App, der vor allem nach 18 Uhr unter der Woche und am Wochenende auffällt. Es geht um die vorgemerkten Umsätze in der Umsatzliste. Obwohl der Kontostand sofort nach einer Zahlung aktualisiert wird, erscheinen die gebuchten Umsätze erst am nächsten Morgen oder am Montag in der Umsatzliste.

Benutzer, die Transaktionen außerhalb der regulären Geschäftszeiten durchführen, müssen daher warten, bis die entsprechenden Buchungen sichtbar sind, was durchaus zu Verwirrung führen kann. Und selbst wenn nicht, handelt es sich hierbei um das Mindestmaß an Features, welches einfach in einer Banking-App funktionieren sollte.

Dieser Fehler wurde laut Nutzerberichten bereits mehrfach an die Entwickler gemeldet, eine Lösung scheint es aber noch nicht zu geben. Für Kunden ist dies ärgerlich, da sie auf eine zuverlässige und aktuelle Übersicht ihrer Kontobewegungen angewiesen sind. Eine Information der DKB, wann dieses Problem behoben sein wird, steht noch aus.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

-->