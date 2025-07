DKB: Neue Visa-Funktion landet in der App

Die neue Version 2.25 der DKB Banking App bringt einige nützliche Verbesserungen, die das Nutzererlebnis optimieren.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Visa-Karte aus der App heraus für „Visa Click to Pay“ anzumelden, was das Online-Shopping noch einfacher und schneller machen soll.

Click to Pay basiert auf den EMV-Spezifikationen und wurde für Online-Zahlungen gemeinsam von Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB und China Union Pay entwickelt. Vom Komfort her erinnert es etwas an PayPal oder auch die Lösungen von Google und Apple. Kunden mit der Visa-Karte können das Ganze nutzen, wie man bei der DKB nachlesen kann.

Außerdem wurde die Suchfunktion erweitert, sodass man nun gezielt nach Geldein- und -ausgängen auf deinem Girokonto filtern kann, um Transaktionen leichter zu finden. Im Hintergrund arbeitet das Team der DKB nach eigenen Angaben weiter daran, kleinere Fehler zu beheben und neue Funktionen zu entwickeln.

https://apps.apple.com/de/app/dkb/id1473806360

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dkbcodefactory.banking

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->