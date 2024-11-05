DKB startet Tagesgeld-Aktion mit 3,0 % Zinsen p.a.
Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet vom 05.11. bis 19.11.2024 eine neue Tagesgeldaktion an, bei der Kunden 3,0 % Zinsen p. a. für „frisches“ Geld erhalten können.
Das Angebot gilt für Einlagen bis zu 50.000 Euro und hat eine Laufzeit von sechs Monaten, wobei die Verzinsung ab dem 01.12.2024 beginnt. Voraussetzung für den Erhalt der Aktionszinsen ist, dass das Kapital von einem externen Bankkonto stammt und direkt auf das DKB Tagesgeldkonto überwiesen wird. Die Aktion richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden der Bank.
Zinsaktion auch für DKB-Bestandskunden
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Bestandskunden mit einem bestehenden Tagesgeldkonto lediglich eine Überweisung von einer Fremdbank durchführen. Neukunde oder Bestandskunde ohne Tagesgeldkonto können dieses unkompliziert über das DKB Banking im Web oder in der App eröffnen.
Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig. Die DKB weist darauf hin, dass Tagesgeldkonten nicht als Gemeinschaftskonten angeboten werden. Ebenfalls heute hat die DKB übrigens die Zinsen auf das 6-Monats-Festgeld angepasst.
Das stimmt nicht, dass die Eröffnung eines Tagesgeldkontos in einem Gemeinschaftskonto nicht angeboten wird.
Man kann schon ein Tagesgeldkonto anlegen, das ist aber dann nur der Person zugeordnet, die es angelegt hat. Die andere Person des Gemeinschaftskontos sieht dieses Tagesgeldkonto nicht und hat somit keinen Zugriff darauf.
Das ist ein Unding und zeigt, dass die DKB solche simplen Abläufe nicht im Griff hat.
Geld weg von der DKB und dann wieder zurück überweisen, was ein Schwachsinn… So geht Kundenbindung NICHT…
Diese „Neugeld“-Klausel ist leider eine gängige Methode, auch bei anderen Banken.
Es ist egal, ob das eine gängige Methode ist. Das einzige, was man der DKB in der Vergangenheit anrechnen konnte ist, dass Neu- und Bestandskunden gleich behandelt wurden. Deshalb haben sich viele Leute auch lange mit den längst mickrigen 1,75% Zinsen zufrieden gegeben.
Was sie jetzt machen ist, diesen treuen Bestandskunden auf die Nuss zu hauen. Wer sowieso regelmäßig mit seinem Tagesgeld umgezogen ist, der ist auf das DKB Angebot gar nicht angeweisen.
Sehe ich auch so, ich schrieb ja „leider“.