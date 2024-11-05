DKB startet Tagesgeld-Aktion mit 3,0 % Zinsen p.a.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet vom 05.11. bis 19.11.2024 eine neue Tagesgeldaktion an, bei der Kunden 3,0 % Zinsen p. a. für „frisches“ Geld erhalten können.

Das Angebot gilt für Einlagen bis zu 50.000 Euro und hat eine Laufzeit von sechs Monaten, wobei die Verzinsung ab dem 01.12.2024 beginnt. Voraussetzung für den Erhalt der Aktionszinsen ist, dass das Kapital von einem externen Bankkonto stammt und direkt auf das DKB Tagesgeldkonto überwiesen wird. Die Aktion richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden der Bank.

Zinsaktion auch für DKB-Bestandskunden

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Bestandskunden mit einem bestehenden Tagesgeldkonto lediglich eine Überweisung von einer Fremdbank durchführen. Neukunde oder Bestandskunde ohne Tagesgeldkonto können dieses unkompliziert über das DKB Banking im Web oder in der App eröffnen.

Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig. Die DKB weist darauf hin, dass Tagesgeldkonten nicht als Gemeinschaftskonten angeboten werden. Ebenfalls heute hat die DKB übrigens die Zinsen auf das 6-Monats-Festgeld angepasst.

