DKB startet Winter-Aktion fürs Girokonto

Die DKB startet auch in diesem Jahr wieder eine Winter-Aktion, bei der neue Kunden eine Prämie von 30 Euro für die Eröffnung eines kostenlosen Girokontos erhalten. Die Aktion läuft vom 16. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Es gibt keine zusätzlichen Bedingungen, außer dass die Kontoeröffnung über die Landingpage der Aktion erfolgen muss. Da die Aktion nach aktuellem Stand nur für einen begrenzten Zeitraum gilt, sollten Interessierte zeitnah handeln.

Das kostenlose Girokonto der DKB bietet eine Visa-Karte und die Kontoführungsgebühren entfallen ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro oder für Kunden unter 28 Jahren. Außerdem können Kunden weltweit kostenlos Bargeld abheben und profitieren von 2,50 Prozent Guthabenverzinsung beim optionalen Festgeld.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

  1. Chi 👋
    sagt am

    Wieso will man eine Bank bei der man nichtmal mit Handy zahlen kann? Die DKB ist komplett überflüssig

    Antworten
    1. Peter 👋
      sagt am zu Chi ⇡

      Ich kann mit Handy zahlen bei der DKB und das schon seit Jahren. Keine Ahnung, woher du diese Falschinformation hast

      Antworten
    2. Chris 👋
      sagt am zu Chi ⇡

      Ach du, tatsächlich bietet die DKB eine Google Pay sowie Apple Pay Unterstützung an.

      Antworten
  2. Rick 👋
    sagt am

    LOL, andere Banken bieten 150€ und mehr, bei ähnlichen oder besseren Konditionen.

    Antworten
  3. Teimue 🎖
    sagt am

    Eine Frage an DKB Kunden mit aktivierten Google Pay:
    Hat jemand von euch auch am Wochenende eine bzw. mehrere Benachrichtigungen der DKB App bekommen mit dem Inhalt ‚Aktivitätshinweis – die Karte ***123 wurde aus dem Google Pay Wallet entfernt‘?
    Die Kartennummer war korrekt aber es ist nachweislich nichts passiert – weder bei der DKB noch bei Google Pay.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Teimue ⇡

      Nein, habe ich nicht.

      Antworten
  4. RolliC 🎖
    sagt am

    Die sollen lieber aufpassen, dass die Kunden sich am Weihnachtstisch nicht über einen Bankenwechsel austauschen… :-)

    Antworten
    1. Sebastian 🌟
      sagt am zu RolliC ⇡

      Oder schon gewechselt haben. War seit 2017 DKB Kunde und jetzt bei C24.

      Antworten
      1. Warpig 🏅
        sagt am zu Sebastian ⇡

        das gleiche bei mir.

        Antworten
      2. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Sebastian ⇡

        Lustig, bin noch bei der DKB aber habe kürzlich auch ein C24 Konto eröffnet.

        Antworten
        1. RolliC 🎖
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Mit 30 Euro brauchen sie jedenfalls Niemanden im wahrsten Sinne des Wortes hinterm Baum hervor locken… Was meinen die eigentlich, wie „blöd“ die Leute sind, wenn Banken wie ING, Consorsbank und die C24 für ihre Neukunden richtig Geld in die Hand nehmen.

          Antworten
        2. Warpig 🏅
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          So hat es bei mir auch angefangen. Zuerst die 3 % auf das Tagesgeld mitgenommen und dann komplett gewechselt.

          Antworten

