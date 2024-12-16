DKB startet Winter-Aktion fürs Girokonto

Die DKB startet auch in diesem Jahr wieder eine Winter-Aktion, bei der neue Kunden eine Prämie von 30 Euro für die Eröffnung eines kostenlosen Girokontos erhalten. Die Aktion läuft vom 16. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Es gibt keine zusätzlichen Bedingungen, außer dass die Kontoeröffnung über die Landingpage der Aktion erfolgen muss. Da die Aktion nach aktuellem Stand nur für einen begrenzten Zeitraum gilt, sollten Interessierte zeitnah handeln.

Das kostenlose Girokonto der DKB bietet eine Visa-Karte und die Kontoführungsgebühren entfallen ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro oder für Kunden unter 28 Jahren. Außerdem können Kunden weltweit kostenlos Bargeld abheben und profitieren von 2,50 Prozent Guthabenverzinsung beim optionalen Festgeld.

