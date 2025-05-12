DKB Tagesgeld: Die nächste Zinssenkung wurde angekündigt

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) senkt in dieser Woche den Zinssatz auf das Tagesgeldkonto aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung.

Zum 14. Mai 2025 wird die DKB demnach den geltenden Tagesgeldzinssatz absenken, und zwar von bisher 1,25 % auf dann nur noch 1,00 % p. a. Das bedeutet, es gilt ab Mitte Mai der neue Zinssatz aus dem angepassten Preis- und Leistungsverzeichnis für Sparprodukte.

Die Konditionen gelten sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden und weiterhin ohne Begrenzung der Einlagenhöhe. Kunden können online das DKB-Girokonto eröffnen und mit dem Tagesgeld sparen.

DKB Tagesgeld mit mäßiger Zinssenkung

Der Schritt der DKB kommt nicht überraschend und fällt einigermaßen maßvoll aus. Das liegt aber auch daran, dass die 1,25 % bisher schon verhältnismäßig schwach waren. Während andere Banken noch etwas höhere Zinsen auf Tagesgeld zahlen, schlägt man bei der DKB einen anderen Weg ein und riskiert damit den weiteren Abzug von Kundengeldern.

Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig.

Der Vollständigkeit halber: Die Konditionen beim DKB Festgeld ändern sich ab dem 14.05. ebenfalls.

3 Monate: von 1,50% auf 1,25%

6 Monate: von 2,00% auf 1,75%

1 Jahr: von 2,00% auf 1,75%

2 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

3 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

4 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

5 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

10 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

