Fintech

DKB Tagesgeld: Die nächste Zinssenkung wurde angekündigt

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Dkb

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) senkt in dieser Woche den Zinssatz auf das Tagesgeldkonto aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung.

Zum 14. Mai 2025 wird die DKB demnach den geltenden Tagesgeldzinssatz absenken, und zwar von bisher 1,25 % auf dann nur noch 1,00 % p. a. Das bedeutet, es gilt ab Mitte Mai der neue Zinssatz aus dem angepassten Preis- und Leistungsverzeichnis für Sparprodukte.

Die Konditionen gelten sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden und weiterhin ohne Begrenzung der Einlagenhöhe. Kunden können online das DKB-Girokonto eröffnen und mit dem Tagesgeld sparen.

DKB Tagesgeld mit mäßiger Zinssenkung

Der Schritt der DKB kommt nicht überraschend und fällt einigermaßen maßvoll aus. Das liegt aber auch daran, dass die 1,25 % bisher schon verhältnismäßig schwach waren. Während andere Banken noch etwas höhere Zinsen auf Tagesgeld zahlen, schlägt man bei der DKB einen anderen Weg ein und riskiert damit den weiteren Abzug von Kundengeldern.

Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig.

Zum DKB Tagesgeld →

Der Vollständigkeit halber: Die Konditionen beim DKB Festgeld ändern sich ab dem 14.05. ebenfalls.

  • 3 Monate: von 1,50% auf 1,25%
  • 6 Monate: von 2,00% auf 1,75%
  • 1 Jahr: von 2,00% auf 1,75%
  • 2 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 3 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 4 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 5 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 10 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Dkb Header

Visa Kreditkarte bei der DKB: Ein Jahr ohne Kartenpreis

Die DKB bietet noch bis zum 31. Mai 2025 eine Aktion für Neukunden, die eine Visa Kreditkarte beantragen. Wer in…

12. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Jonas 🪴
    sagt am

    Welche Bank bietet Bestandskunden mehr?
    ING hat 0,75
    C24 auch 1,00
    Consersbank auch 1,00
    Commerzbank hat 0,75

    Antworten
    1. Jo ☀️
      sagt am zu Jonas ⇡

      RBH (meinebank.de) 1,5%
      Merkur-privatbank 1,6%
      Hanseatic 1,76%

      einfach mal umschauen

      Antworten
    2. RolliC 🎖
      sagt am zu Jonas ⇡

      Wenn man sowieso bei der C24 ist, könnte manndort auch mit den kurzen Festgeldlaufzeiten arbeiten, besser als nix und überschaubar wieder verfügb

      Antworten
    3. René Hesse 🔱
      sagt am zu Jonas ⇡

      Zahlreiche

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft
Avm Fritzbox 6660 Cable
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable
in Firmware und OS
Visa
Visa plant neue Cashback-Aktion
in Fintech
N26 1
Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?
in Fintech
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News