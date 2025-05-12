Visa Kreditkarte bei der DKB: Ein Jahr ohne Kartenpreis
Die DKB bietet noch bis zum 31. Mai 2025 eine Aktion für Neukunden, die eine Visa Kreditkarte beantragen. Wer in diesem Zeitraum erstmals eine Kreditkarte auf seinen Namen beantragt, erhält eine Gutschrift von 30 Euro.
Die Gutschrift erfolgt im ersten Monat nach Vertragsbeginn direkt auf das Kreditkartenkonto. Voraussetzung ist, dass die Kreditkarte mindestens ein Jahr aktiv bleibt und nicht vorzeitig gekündigt wird.
Die Aktion ist auf die erste im genannten Zeitraum beantragte Karte beschränkt. Der Kunde muss sich für die Teilnahme nicht gesondert registrieren. Die Gutschrift verfällt bzw. kann nachbelastet werden, wenn der Vertrag innerhalb der ersten zwölf Monate gekündigt wird. Die Aktion gilt ausschließlich für Visa Kreditkarten und setzt eine erfolgreiche Beantragung innerhalb der Frist voraus.
Neben der Bonusgutschrift hebt die Bank einige Vorteile der Visa Kreditkarte hervor, darunter den weltweiten gebührenfreien Einsatz an allen Visa Akzeptanzstellen. Auch die Flexibilität durch einen individuell festgelegten Kreditrahmen wird erwähnt.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.
Solange die Ihr VISA Security System nicht im Griff haben was immer wieder Zahlungen ablehnt und blockiert fälschlicherweise bringt das nicht. Mit der DKB Visa war ich schlicht Zahlungsunfähig – hab jetzt für 0 EUR ne Mastercard die funktioniert einwandfrei ohne das man im Regen stehen gelassen wird.
Finger weg von DKB VISA … egal ob Debit oder Kreditkarte. Mir ist fast ein Urlaub deswegen völlig geplatzt – nicht auszudenken wenn man im Auslands ins Krankenhaus kommt und das System mal wieder der meinung ist „Ohhh ungewöhnlich, ne hohe summe aus dem Ausland, nööö mach ich mal nicht“ – da lässt euch die DKB halt verrecken.
Nächster Schritt wird bei mir daher auch sicherlich die DKB komplett abzustoßen – zu viele Probleme im Zahlungsverkehr. Ach sofortüberweisungen gibt es ja auch nicht – spannend noch dieses Jahr kommt die Pflicht es anzubieten ob die DKB es wohl anbieten wird. Fraglich.
Mir haben sie die Kreditkarte letztens Jahr abgelehnt, obwohl ich schon 15 Jahre dort Kunde bin, jeden Monat 1500 Mieteinnahmen eingehen, ich einen Nettoverdienst über 6000 Euro habe und noch nie einen negativen Schufa-Eintrag. Begründung damals: Ich würde mit meiner Kreditkarte nicht zum neuen Kundenprofil gehören.