Visa Kreditkarte bei der DKB: Ein Jahr ohne Kartenpreis

Die DKB bietet noch bis zum 31. Mai 2025 eine Aktion für Neukunden, die eine Visa Kreditkarte beantragen. Wer in diesem Zeitraum erstmals eine Kreditkarte auf seinen Namen beantragt, erhält eine Gutschrift von 30 Euro.

Die Gutschrift erfolgt im ersten Monat nach Vertragsbeginn direkt auf das Kreditkartenkonto. Voraussetzung ist, dass die Kreditkarte mindestens ein Jahr aktiv bleibt und nicht vorzeitig gekündigt wird.

Die Aktion ist auf die erste im genannten Zeitraum beantragte Karte beschränkt. Der Kunde muss sich für die Teilnahme nicht gesondert registrieren. Die Gutschrift verfällt bzw. kann nachbelastet werden, wenn der Vertrag innerhalb der ersten zwölf Monate gekündigt wird. Die Aktion gilt ausschließlich für Visa Kreditkarten und setzt eine erfolgreiche Beantragung innerhalb der Frist voraus.

Neben der Bonusgutschrift hebt die Bank einige Vorteile der Visa Kreditkarte hervor, darunter den weltweiten gebührenfreien Einsatz an allen Visa Akzeptanzstellen. Auch die Flexibilität durch einen individuell festgelegten Kreditrahmen wird erwähnt.

Zur DKB →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.