Fintech

DKB verlängert Tagesgeld-Aktion

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Dkb Header

Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet derzeit eine Tagesgeldaktion an, bei der Kunden 3,0 % Zinsen p. a. für „frisches“ Geld erhalten können. Diese wird jetzt vorzeitig und einmalig um eine Woche, also bis zum 26. November 2024, verlängert.

Das Angebot gilt für Einlagen bis zu 50.000 Euro und hat eine Laufzeit von sechs Monaten, wobei die Verzinsung ab dem 01.12.2024 beginnt. Voraussetzung für den Erhalt der Aktionszinsen ist, dass das Kapital von einem externen Bankkonto stammt und bis zum 26.11.2024 direkt auf das DKB Tagesgeldkonto überwiesen wird. Die „Fresh Money Aktion“ richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden der Bank.

DKB Tagesgeldaktion auch für Bestandskunden

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Bestandskunden mit einem bestehenden Tagesgeldkonto lediglich eine Überweisung von einer Fremdbank durchführen. Neukunde oder Bestandskunde ohne Tagesgeldkonto können dieses unkompliziert über das DKB Banking im Web oder in der App eröffnen.

Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig.

Die DKB weist darauf hin, dass Tagesgeldkonten nicht als Gemeinschaftskonten angeboten werden. Ebenfalls heute hat die DKB übrigens die Zinsen auf das 6-Monats-Festgeld angepasst.

Zum DKB Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden4 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. RolliC 🎖
    sagt am

    Was für „dumme“ Spielchen, um weiterhin Meldungen auf Seiten wie dieser hier zu generieren. Mehr ist das nicht… Das ist doch kein seriöses Auftreten… Nächste Woche kommt dann die Verlängerung bis zum 32.11. …

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu RolliC ⇡

      Die Bank hat ausdrücklich betont, dass die Aktion nur einmalig verlängert wird. Da wir beim Start der Aktion berichtet hatten, dass sie nur bis 19. November läuft, habe ich das jetzt noch mal aufgegriffen.

      Antworten
      1. Kölner 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke für die Meldung.
        Wollte am Montag das Geld von der C24 rüber schicken.
        Jetzt kann ich es eine Woche länger für 2% dort lassen 😉

        Antworten
        1. RolliC 🎖
          sagt am zu Kölner ⇡

          Warum am Montag? Dienstag hätte per Echtzeitüberweisung ja gereicht… :-)

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables