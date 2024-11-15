DKB verlängert Tagesgeld-Aktion
Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet derzeit eine Tagesgeldaktion an, bei der Kunden 3,0 % Zinsen p. a. für „frisches“ Geld erhalten können. Diese wird jetzt vorzeitig und einmalig um eine Woche, also bis zum 26. November 2024, verlängert.
Das Angebot gilt für Einlagen bis zu 50.000 Euro und hat eine Laufzeit von sechs Monaten, wobei die Verzinsung ab dem 01.12.2024 beginnt. Voraussetzung für den Erhalt der Aktionszinsen ist, dass das Kapital von einem externen Bankkonto stammt und bis zum 26.11.2024 direkt auf das DKB Tagesgeldkonto überwiesen wird. Die „Fresh Money Aktion“ richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden der Bank.
DKB Tagesgeldaktion auch für Bestandskunden
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Bestandskunden mit einem bestehenden Tagesgeldkonto lediglich eine Überweisung von einer Fremdbank durchführen. Neukunde oder Bestandskunde ohne Tagesgeldkonto können dieses unkompliziert über das DKB Banking im Web oder in der App eröffnen.
Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig.
Die DKB weist darauf hin, dass Tagesgeldkonten nicht als Gemeinschaftskonten angeboten werden. Ebenfalls heute hat die DKB übrigens die Zinsen auf das 6-Monats-Festgeld angepasst.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.
Was für „dumme“ Spielchen, um weiterhin Meldungen auf Seiten wie dieser hier zu generieren. Mehr ist das nicht… Das ist doch kein seriöses Auftreten… Nächste Woche kommt dann die Verlängerung bis zum 32.11. …
Die Bank hat ausdrücklich betont, dass die Aktion nur einmalig verlängert wird. Da wir beim Start der Aktion berichtet hatten, dass sie nur bis 19. November läuft, habe ich das jetzt noch mal aufgegriffen.
Danke für die Meldung.
Wollte am Montag das Geld von der C24 rüber schicken.
Jetzt kann ich es eine Woche länger für 2% dort lassen 😉
Warum am Montag? Dienstag hätte per Echtzeitüberweisung ja gereicht… :-)