DKB: Wie zufrieden bist du mit der Bank?

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hat innerhalb ihrer Banking-App eine Umfrage gestartet. Nutzer, die sich ab sofort in die DKB-App einloggen, sollten einen Hinweis darauf vorfinden.

Die DKB möchte herausfinden, wie zufrieden die Kunden mit dem Angebot der Bank sind. „Lass uns wissen, was wir aus deiner Sicht noch verbessern können“ heißt es in der App. Die Umfrage dauert nur etwa drei Minuten, wobei verschiedene Funktionen über ein Punktesystem bewertet werden können. Außerdem kann man in Freitextfeldern eigene Angaben hinzufügen.

Habt ihr also Feedback für die Bank oder Änderungswünsche, dann solltet ihr jetzt mal in der DKB Banking-App nachschauen und die Umfrage durchführen.

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat kürzlich ihre Kunden darüber informiert, dass das bisherige Banking bald nicht mehr unterstützt wird.

