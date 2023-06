Doppeltes Datenvolumen: Vodafone startet neue CallYa-Aktion

Vodafone CallYa startet ab sofort mit einer Datenvolumen-Aktion. Diese bietet ein halbes Jahr doppeltes Datenvolumen für die Prepaid-Tarife.

Ab sofort startet eine neue Callya-Aktion bei Vodafone. Das bedeutet: Neukunden in den Tarifen CallYa Start, CallYa Digital, CallYa Allnet Flat S, CallYa Allnet Flat M und CallYa Allnet Flat L erhalten im Promo-Zeitraum bei den ersten 6 Bezahlungen ihres Tarif-Basispreises jeweils doppeltes Datenvolumen (28 Tage Laufzeit) auf das Standarddatenvolumen ihres Tarifs. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt mit Ende der Laufzeit.

Vodafone CallYa mit bis zu 30 GB Datenvolumen

Das bedeutet, dass man bei Buchung von ‚CallYa Start‘ anstatt einem Gigabyte für 4,99 € zwei GB bekommt, bei der ‚CallYa Allnet Flat S‘ sind es sechs anstatt drei Gigabyte für 9,99 €. Wer sich für die ‚CallYa Allnet Flat M‘ entscheidet, erhält für 14,99 € 12 GB anstatt sechs Gigabyte und auch bei der größten Flat, die ‚CallYa Digital‘, die normalerweise 15 Gigabyte enthält, wird aufgestockt und verfügt von nun an für Neukunden über 30 Gigabyte für 20 €.

Um die Aktion zu nutzen, muss man sich anfangs erfolgreich identifizieren und den Tarif aktivieren. Der Datenbonus lässt sich in Deutschland und in der EU nutzen. Die Aktion läuft nur wenige Wochen lang, genauer gesagt bis zum 20. Juni 2023, und zwar über alle Vertriebskanäle, also online wie offline. Vodafone CallYa steht auch als eSIM zur Verfügung und kommt mit Zugang zum 5G-Netz.

Zu den Vodafone CallYa-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

