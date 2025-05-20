Mobilität

Dott führt Reservierungsfunktion für E-Fahrzeuge ein

Der Mikromobilitätsanbieter Dott (ehemals TIER) hat eine neue Funktion in seiner App eingeführt: E-Scooter und E-Bikes können damit für bis zu zehn Minuten vor Fahrtantritt reserviert werden.

Die in über 400 Städten und 21 Ländern verfügbaren Fahrzeuge lassen sich in der App lokalisieren. Die Reservierung erfolgt direkt über die Kartenansicht, indem ein Fahrzeug ausgewählt und auf den Button „Reservieren“ geklickt wird. Diese Funktion soll verhindern, dass Nutzer vergeblich zu einem bereits ausgeliehenen Fahrzeug laufen.

Laut Dott war die Möglichkeit zur Fahrzeugreservierung eine häufige Nutzeranforderung. Das Unternehmen betont, dass das neue Feature besonders bei hoher Nachfrage oder zu Stoßzeiten die Nutzung erleichtern soll. Reservierungen sind für iOS- und Android-Nutzer verfügbar. Die eigentliche Fahrt beginnt jedoch erst nach dem Scannen des QR-Codes am reservierten Fahrzeug.

Ob sich die Funktion in der Praxis bewährt und wie groß die tatsächliche Nachfrage nach der Reservierungsoption ist, bleibt abzuwarten.


  1. Markus Alvarez Gonzalez 🪴
    sagt am

    Endlich! Nachdem Dott Tier übernommen, war die Funktion verschwunden.

    Antworten

