DR.SIM startet Black Week Deals – Allnet-Flats dauerhaft günstiger

DR.SIM startet mit der Black Week und senkt die Preise für seine Mobilfunktarife deutlich. Kunden können sich auf Angebote mit flexiblen Vertragslaufzeiten und fairen Konditionen freuen.

Ein Highlight ist das „Lifetime Pricing“: Auch nach 24 Monaten bleibt der monatliche Grundpreis unverändert. Die Allnet-Flats von DR.SIM gibt es in zwei Varianten: monatlich kündbar oder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Für beide Varianten werden Tarife mit 20 GB, 30 GB oder 40 GB LTE-Datenvolumen angeboten, alle im Vodafone-Netz mit bis zu 50 Mbit/s (LTE).

Die Tarife starten ab 9,99 Euro im Monat, der einmalige Anschlusspreis variiert je nach Vertragslaufzeit. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis komplett.

Dr Sim Black Week

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

