Drillisch Tarifaktionen: Mehr Datenvolumen, Allnet-Flats und flexible Laufzeiten

Ab sofort starten wieder zahlreiche Aktionen bei Anbietern wie sim24, sim.de, BLACKSIM, winSIM und handyvertrag.de.

Die Angebote im 1&1-Netz umfassen viele Tarife mit zusätzlichem Datenvolumen und neuen „Highspeed-Geschwindigkeiten“ zu reduzierten Preisen. Für 9,99 Euro erhalten Kunden beispielsweise bei sim24 einen Tarif mit 40 GB Datenvolumen (25+15 GB) und einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s.

Günstig wird es auch bei den Bereitstellungskosten: Je nach Tarif können Kunden monatlich kündigen oder sich für eine 24-monatige Laufzeit entscheiden, die die Bereitstellungskosten oft auf 0 € senkt.

Hervorzuheben sind die Tarife von sim.de, BLACKSIM und handyvertrag.de, die ähnliche Aktionen anbieten. Auch hier gibt es Angebote wie 20+15 GB für 10,99 € bei sim.de oder 50 GB für 14,99 € bei BLACKSIM. Die Tarife bieten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s mit Allnet-Flats und sind mit flexiblen Kündigungsoptionen ausgestattet. Insbesondere bei smartmobil.de gibt es längerfristige Angebote, darunter die Allnet-Flat 45 GB für 12,99 €.

Darüber hinaus haben alle Anbieter unterschiedliche Anschlusspreise. Während sie bei sim24, sim.de und BLACKSIM bei 9,99 Euro liegen und sich bei Vertragsbindung auf 0 Euro reduzieren, liegen sie bei winSIM und handyvertrag.de bei 19,99 Euro und bei smartmobil.de bei 29,99 Euro für monatlich kündbare Optionen.

