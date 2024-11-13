Drillisch Tarifaktionen: Mehr Datenvolumen, Allnet-Flats und flexible Laufzeiten

Tarife

Ab sofort starten wieder zahlreiche Aktionen bei Anbietern wie sim24, sim.de, BLACKSIM, winSIM und handyvertrag.de.

Die Angebote im 1&1-Netz umfassen viele Tarife mit zusätzlichem Datenvolumen und neuen „Highspeed-Geschwindigkeiten“ zu reduzierten Preisen. Für 9,99 Euro erhalten Kunden beispielsweise bei sim24 einen Tarif mit 40 GB Datenvolumen (25+15 GB) und einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s.

Günstig wird es auch bei den Bereitstellungskosten: Je nach Tarif können Kunden monatlich kündigen oder sich für eine 24-monatige Laufzeit entscheiden, die die Bereitstellungskosten oft auf 0 € senkt.

Hervorzuheben sind die Tarife von sim.de, BLACKSIM und handyvertrag.de, die ähnliche Aktionen anbieten. Auch hier gibt es Angebote wie 20+15 GB für 10,99 € bei sim.de oder 50 GB für 14,99 € bei BLACKSIM. Die Tarife bieten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s mit Allnet-Flats und sind mit flexiblen Kündigungsoptionen ausgestattet. Insbesondere bei smartmobil.de gibt es längerfristige Angebote, darunter die Allnet-Flat 45 GB für 12,99 €.

Darüber hinaus haben alle Anbieter unterschiedliche Anschlusspreise. Während sie bei sim24, sim.de und BLACKSIM bei 9,99 Euro liegen und sich bei Vertragsbindung auf 0 Euro reduzieren, liegen sie bei winSIM und handyvertrag.de bei 19,99 Euro und bei smartmobil.de bei 29,99 Euro für monatlich kündbare Optionen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

