DualSense Edge und weiteres Zubehör: Sony plant eine neue Farbe

Sony wird laut „billbil_kun“, der heute „sehr viele PlayStation-Sachen“ für die nächsten Tage angekündigt hat, eine neue Farbe beim DualSense Edge, bei den Pulse Explore und dem Pulse Elite einführen, nämlich Schwarz. Wann ist unklar.

Das Zubehör gibt es bisher nur im klassischen PS5-Farbmix, der überwiegend aus Weiß besteht, aber Elemente aus Schwarz besitzt. Beim normalen DualSense gibt es viele Farben, man bekommt auch eine schwarze Version, beim Edge nur eine.

Ich gehe davon aus, dass Sony die neue Farbe sehr zeitnah einführt, immerhin wäre das ein gutes Produkt für das Weihnachtsgeschäft. Mal schauen, ob Sony vielleicht auch einen schwarzen PlayStation Portal plant, das fände ich auch nicht schlecht.

