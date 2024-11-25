Gaming

Neue PS5-Spiele? Es sind „sehr viele PlayStation-Sachen geplant“

Playstation Logo 2024 Header

Hat Sony noch ein PlayStation-Event für 2024 vorgesehen? Immerhin feiert man in wenigen Tagen das 30. Jubiläum (3. Dezember) und es war ein gutes Jahr für die Hardware, aber kein gutes für Spiele-Ankündigungen, da wäre mehr möglich.

Laut „billbil_kun“ werden „sehr viel PlayStation-Sachen“ im Moment geplant, er kann aber nicht abschätzen, ob es wirklich ein richtiges Event wird. Die Quelle, die sehr zuverlässig ist, möchte uns aber bald weitere Neuigkeiten dazu verraten.

In den letzten Tagen gab es unterschiedliche Aussagen, eine Quelle sprach davon, dass Sony kein Event geplant hat, die andere gab an, dass definitiv etwas kommt.

Was stimmt? Wir wissen es nicht, Sony selbst schweigt bisher dazu. Aber ich bleibe dabei, es würde mich wundern, wenn Sony das 30. Jubiläum der PlayStation im Dezember ohne Details zu Spielen feiert. Morgen in einer Woche sind wir schlauer.

Playstation Portal Detail

PlayStation: Weitere Quelle „bestätigt“ neuen Handheld

Moore’s Law is Dead könnten einige kennen, er lieferte uns schon das ein oder andere Mal zuverlässige Details zu Sony,…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

