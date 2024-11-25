PlayStation: Weitere Quelle „bestätigt“ neuen Handheld

Gaming

Moore’s Law is Dead könnten einige kennen, er lieferte uns schon das ein oder andere Mal zuverlässige Details zu Sony, wie auch den Specs der PS5 Pro. Es warf schon im Februar einen neuen Handheld von Sony in den Raum. Heute folgte mit Bloomberg ebenfalls eine sehr gute Quelle, die über einen Vita-Nachfolger spricht.

Doch die beste Quelle bei PlayStation-Leaks ist Tom Henderson, der sich jetzt auch zu Wort gemeldet hat. Es behauptet, dass Sony direkt nach der Veröffentlichung des Portal mit der Entwicklung begonnen hat, denn der Remote-Player kam besser als erwartet an. Die Entwicklung ist am Anfang und native PS5-Spiele sind das Ziel.

Tom Henderson dachte, dass dieser Schritt „offensichtlich“ sei, daher hat er sich bisher nicht dazu geäußert. Leider hat er auch nicht mehr Details, da das Projekt eben noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Es wäre sogar möglich, dass wir den neuen Handheld von Sony erst mit der PlayStation 6 gegen 2027 sehen werden.

