E-Rezept mit bundesweiter Störung

Aufgrund einer Störung bei der CompuGroup Medical Deutschland AG (CGM) kommt es derzeit zu Einschränkungen im Versichertenstammdatenmanagement (VSDM). Das E-Rezept kämpft dadurch mit einer bundesweiten Störung.

Die CGM arbeitet „mit Hochdruck“ daran, die Ursache zu analysieren und das Problem schnellstmöglich zu beheben. Betroffen ist insbesondere das Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), was wiederum die Nutzung des VSDM und des E-Rezept beeinträchtigen kann.

Die Einlösewege für E-Rezepte, die per App oder als Papierausdruck genutzt werden, stehen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Damit soll sichergestellt werden, dass Patienten auch bei Einschränkungen in der digitalen Verarbeitung weiterhin auf ihre Rezepte zugreifen können.

CompuGroup Medical ergreift derzeit Maßnahmen, um die Auswirkungen der Störung zu minimieren. Die Anwender werden zeitnah über die weitere Entwicklung informiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.