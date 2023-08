Einfach aufladen: EnBW HyperNetz startet mit AutoCharge-Funktion in Österreich

Ab dem heutigen 8. August 2023 können EnBW mobility+ Kunden im EnBW HyperNetz von Flensburg bis zum Brenner auch in Österreich AutoCharge nutzen, um ihr Elektrofahrzeug ohne Ladekarte oder App aufzuladen.

Die Funktion wurde bereits im November 2021 in Deutschland eingeführt und ist dank der Partnerschaft mit SMATRICS EnBW nun auch an 130 Schnellladepunkten in Österreich verfügbar. Damit können Autofahrer an über 3.400 AutoCharge-kompatiblen Schnellladepunkten im EnBW HyperNetz automatisch laden.

Die Aktivierung der Funktion erfolgt nach einmaliger Freischaltung in der EnBW mobility+ App und an einer geeigneten Schnellladesäule der EnBW. Eine Aktivierung an Schnellladepunkten von SMATRICS EnBW ist aus technischen Gründen nicht möglich.

EnBW merkt zudem an, dass AutoCharge mit allen kompatiblen E-Autos genutzt werden kann, bei Fahrzeugen von Volkswagen, Skoda und Seat allerdings aktuell herstellerseitig deaktiviert ist.

