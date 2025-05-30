Elden Ring Nightreign: Musikalischer Trailer zum Spiel wurde veröffentlicht

Elden Ring Nightreign ist ein kooperatives Action-Rollenspiel, das als Spin-off von Elden Ring agiert und ab heute für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und PC im Handel erhältlich ist. Anlässlich der Veröffentlichung wurde ein durchaus „musikalischer“ passender Trailer zum Spiel des Entwicklerstudios FromSoftware und des Publishers Bandai Namco Entertainment veröffentlicht.

Saaaaaaaave meeee …

Wer das Franchise „Elden Ring“ kennt, weiß, was das Spiel ausmachen wird, das mit seiner einzigartigen Welt und seinen herausfordernden Kämpfen überzeugt. Riesige Gegner mit „cleveren und mutigen“ Taktiken besiegen, und am Ende doch scheitern, wobei der Ehrgeiz erneut ein Versuch zu starten, ziemlich groß ist.

Daher wundert mich der für den Trailer zum Spiel ausgewählte Song nicht: „Bring Me to Life”, von der US-amerikanischen Alternative-Rock-Band Evanescence. Ich finde den Song sehr passend zum Spiel. Ich muss allerdings auch zugeben, dass der Song für mich zeitlos ist und sich auch heute noch in meiner Playlist befindet.

