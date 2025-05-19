Mobilität

Elektroautohersteller VinFast gibt Europa nicht auf – sondern greift an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Vinfast Vf 6

Der vietnamesische Elektroautohersteller VinFast verfolgt weiterhin seine Expansionspläne in Europa. Entgegen kursierender Gerüchte über einen möglichen Rückzug hat das Unternehmen kürzlich neue Händlerpartnerschaften in Frankreich und Deutschland geschlossen.

In Deutschland kooperiert VinFast nun mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG, die drei Showrooms betreiben wird. In Frankreich wurde mit ASTRADA SIMVA der erste autorisierte Händler benannt. Diese Schritte sind Teil eines Strategiewechsels hin zu einem klassischen Händlernetz, das den Verkauf und den Service in Europa vorantreiben soll, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung.

Die Händler werden nicht nur den Vertrieb der Modelle VF 6 und VF 8 übernehmen, sondern auch Probefahrten, Beratung, Wartung und Garantieleistungen anbieten. Damit verfolgt VinFast das Ziel, sowohl die Sichtbarkeit der Marke als auch das Vertrauen der Kunden zu stärken.

Langfristig strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben einen weiteren Ausbau des Händlernetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden an. Zudem ist eine Erweiterung des Modellangebots in Europa geplant.

VinFast arbeitet an Ausbau des Service- und Vertriebsnetzes

Neben dem Vertrieb baut VinFast auch das Servicenetz in Europa aus. Aktuell unterhält das Unternehmen 22 Technikzentren, davon acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden. In diesen Zentren werden Garantiereparaturen, Wartungen und die Ersatzteilversorgung für die angebotenen Modelle übernommen. Eine strategische Partnerschaft mit dem niederländischen Dienstleister LKQ Netherlands soll insbesondere den Service in den Niederlanden weiter verbessern.

Die Servicezentren sind auf die spezifischen Anforderungen der VinFast-Modelle ausgelegt. Um Kunden eine schnelle und umfassende Betreuung zu ermöglichen, organisiert das Unternehmen die Lieferung von Ersatzteilen bis zu fünfmal täglich. Damit verfolgt VinFast das Ziel, Ausfallzeiten zu minimieren und eine stabile Betreuung seiner Fahrzeuge zu gewährleisten.

VinFast ist Teil der Vingroup, einem der größten privaten Konzerne Vietnams. Das Unternehmen möchte seine Finanzkraft und Infrastruktur nutzen, um sich „langfristig auf dem europäischen Markt zu etablieren“. Derzeit bilden die Modelle VF 6 und VF 8 das Kernangebot in Europa, weitere Fahrzeuge sollen folgen.

Id. Gti Concept Studie

VW ID.2 und ID.2 X: Volkswagen bringt 2026 neue Elektroautos

Vier kompakte und preiswerte Elektroautos sind im VW-Konzern für 2026 geplant, zwei davon kommen von Volkswagen selbst. Dazu gehört unter…

19. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Sehen für mich nach Renault Autos aus.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update