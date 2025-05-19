Elektroautohersteller VinFast gibt Europa nicht auf – sondern greift an

Der vietnamesische Elektroautohersteller VinFast verfolgt weiterhin seine Expansionspläne in Europa. Entgegen kursierender Gerüchte über einen möglichen Rückzug hat das Unternehmen kürzlich neue Händlerpartnerschaften in Frankreich und Deutschland geschlossen.

In Deutschland kooperiert VinFast nun mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG, die drei Showrooms betreiben wird. In Frankreich wurde mit ASTRADA SIMVA der erste autorisierte Händler benannt. Diese Schritte sind Teil eines Strategiewechsels hin zu einem klassischen Händlernetz, das den Verkauf und den Service in Europa vorantreiben soll, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung.

Die Händler werden nicht nur den Vertrieb der Modelle VF 6 und VF 8 übernehmen, sondern auch Probefahrten, Beratung, Wartung und Garantieleistungen anbieten. Damit verfolgt VinFast das Ziel, sowohl die Sichtbarkeit der Marke als auch das Vertrauen der Kunden zu stärken.

Langfristig strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben einen weiteren Ausbau des Händlernetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden an. Zudem ist eine Erweiterung des Modellangebots in Europa geplant.

VinFast arbeitet an Ausbau des Service- und Vertriebsnetzes

Neben dem Vertrieb baut VinFast auch das Servicenetz in Europa aus. Aktuell unterhält das Unternehmen 22 Technikzentren, davon acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden. In diesen Zentren werden Garantiereparaturen, Wartungen und die Ersatzteilversorgung für die angebotenen Modelle übernommen. Eine strategische Partnerschaft mit dem niederländischen Dienstleister LKQ Netherlands soll insbesondere den Service in den Niederlanden weiter verbessern.

Die Servicezentren sind auf die spezifischen Anforderungen der VinFast-Modelle ausgelegt. Um Kunden eine schnelle und umfassende Betreuung zu ermöglichen, organisiert das Unternehmen die Lieferung von Ersatzteilen bis zu fünfmal täglich. Damit verfolgt VinFast das Ziel, Ausfallzeiten zu minimieren und eine stabile Betreuung seiner Fahrzeuge zu gewährleisten.

VinFast ist Teil der Vingroup, einem der größten privaten Konzerne Vietnams. Das Unternehmen möchte seine Finanzkraft und Infrastruktur nutzen, um sich „langfristig auf dem europäischen Markt zu etablieren“. Derzeit bilden die Modelle VF 6 und VF 8 das Kernangebot in Europa, weitere Fahrzeuge sollen folgen.