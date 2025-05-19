Mobilität

VW ID.2 und ID.2 X: Volkswagen bringt 2026 neue Elektroautos

| 4 Kommentare
Id. Gti Concept Studie
VW ID.2 GTI als Konzept

Vier kompakte und preiswerte Elektroautos sind im VW-Konzern für 2026 geplant, zwei davon kommen von Volkswagen selbst. Dazu gehört unter anderem der VW ID.2, der vor über zwei Jahren als Konzept (damals als ID 2all) vorgestellt wurde.

Berichte über die Präsentation der Serienversion variieren, denn VW sprach hier immer von einer Ankündigung in diesem Jahr, aber derzeit deutet sich doch 2026 an. Die Produktion soll laut Autohaus.de im Mai 2026 starten, also in einem Jahr.

Vw Volkswagen Id2 Konzept Header

VW ID.2 als Konzept

Volkswagen hat also noch etwas Zeit und muss den VW ID.2 nicht zwingend auf der IAA im September präsentieren, denn dort werden wir laut Quelle noch das Konzept für den VW ID.2 X sehen. Es handelt sich hier um die SUV-Version des VW ID.2.

Volkswagen Id. 2all Suv Concept Car

VW ID.2 X als Design-Skizze

Dieses Elektroauto ist auch noch für 2026 vorgesehen, mit diesem Duo will VW eine neue Zielgruppe abholen. VW-Kunden, die gerne einen elektrischen VW Polo oder VW T-Cross hätten. Und beim VW ID.2 steht dann auch noch ein GTI an.

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header

VW ID.2 GTI als Konzept

Bei VW wirbt man mittlerweile gerne mit einer „Love Brand“, was beim ID-Lineup nicht zwingend aufging bisher. Dieses Elektro-Duo, wie auch ganz neue Versionen des VW ID.4 und des VW ID.3 und sollen das bei Volkswagen ab 2026 ändern.

Aktuell ist es etwas ruhig bei VW, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm und dieser wird 2026 anlaufen. Interessant ist übrigens auch, dass „ID.2“ nicht zwingend bei VW gesetzt sei, laut Quelle wäre bei der Serie eine andere Bezeichnung möglich.

Neues Design, neue Modelle, günstigere Elektroautos, neue Software, Comeback alter Bezeichnungen wie GTI im Elektrobereich, Neustart der ID-Reihe mit einer Weiterentwicklung der MEB-Plattform, 2026 wird wohl ein gewaltiges Jahr für VW.

Porsche Mission R Header

Porsche-Krise: „Es sind herausfordernde Zeiten“

Die Nachfrage bei Porsche ging 2024 zurück und auch der Start in das neue Jahr war schwierig. Im Gespräch mit…

19. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. RHoe 👋
    sagt am

    VW sollte sich endlich einmal darauf berufen wofür der Name steht.
    Ständig hört man nur GTX und hochpreisige Modelle.
    Ich bin einmal gespannt was für ein Endpreis beim Id2
    oder Id1 steht wenn man die nötige Aufpreisliste abgearbeitet hat
    VW verschläft nicht nur die Zeit sondern auch den Wunsch nach bezahlbaren Fahrzeugen.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Für mich war es klar, dass es erst 2026 wird. Sogar mit der Präsentation.

    Volkswagen hat also noch etwas Zeit und muss den VW ID.2 nicht zwingend auf der IAA im September präsentieren,…

    Nee, Zeit haben sie nun wirklich nicht. Kia verkauft schon fleißig den EV3, Hyundai den Inster usw. Alles Umsatz, den VW sich dieses Jahr nicht einstreichen kann.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Der Kia EV3 ist ein VW ID.3, die Hyundai Motor Group ist in diesem Bereich sogar spürbar langsamer.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Nich so penibel sein, Oliver! VW ist immer spät dran. Punkt. :)

        Antworten

