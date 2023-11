Elektroautos: Habeck kämpft gegen Preissteigerung durch neue Zollregeln

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Robert Habeck (Grüne) hat nach Informationen der FAZ in einem Brief an die EU-Kommission gefordert, die strengeren Ursprungsregeln für den Handel mit Elektroautos um drei Jahre zu verschieben.

Damit soll ein Zollsatz von 10 Prozent zwischen der EU und Großbritannien ab Anfang 2024 verhindert werden. Auch Tschechien und Schweden haben ähnliche Anträge gestellt, da die europäische Autoindustrie vor negativen Auswirkungen der neuen Zollbestimmungen aufgrund der strengeren Ursprungsregeln warnt. Wir hatten über dieses Thema und die Hintergründe dazu bereits im September berichtet.

Das Ziel: heimische Produktion für Elektroautos

Die künftigen Regeln sehen vor, dass ab dem 1. Januar mindestens 45 Prozent des Wertes von Elektroautos aus heimischer Produktion stammen müssen. Diese Vorgabe ist aber wegen der teuren Batterien, die bis zu 40 Prozent des Wertes ausmachen und oft aus Asien importiert werden, schwer zu erfüllen. Der Branchenverband SMMT warnt vor Mehrkosten von über 4 Milliarden Euro und einem Rückgang der EU-Produktion von Elektroautos um 500.000 in den Jahren 2024 bis 2026.

Die deutsche Automobilindustrie befürchtet Wettbewerbsnachteile und appelliert an die EU, eine Lösung zu finden, die grüne Mobilität nicht benachteiligt und gleichzeitig Wettbewerbsnachteile für europäische Hersteller auf dem britischen Markt vermeidet. Frankreich hingegen lehnt eine Verschiebung der neuen Zoll- und Handelsregeln ab, da dies die eigenen Bemühungen zum Ausbau der Batterieproduktion gefährden könnte.

Innerhalb der Europäischen Kommission sind die Meinungen zur Zollfrage geteilt: Einige wollen die Zölle ab 2024 beibehalten, um den Aufbau von Batteriefabriken in Europa zu fördern, während andere vor den negativen Auswirkungen für die EU warnen.

