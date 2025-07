Elektroautos: Jeder Zweite ist unwissend

Der neue Marktreport „m.Q“ von mobile.de ist da und er zeigt unter anderem eklatante Wissenslücken in Bezug auf Elektroautos sowie weitere interessante Details zum Automarkt.

Ein Aspekt der Erhebung stach mir besonders ins Auge, denn dieser steht für die große Unwissenheit, die weiterhin bei vielen Autokäufern zu finden ist. Vor allem die Batteriekapazität von Elektroautos wird unterschätzt.

So heißt es: „Eine repräsentative bundesweite Umfrage im Rahmen des m.Q Reports zeigt: Jeder Zweite schätzt die Batteriekapazität eines drei Jahre alten Elektrofahrzeugs auf 50 Prozent oder niedriger […]“.

Wie auch im Report erwähnt wird, ist das natürlich Quatsch. Hersteller-Tests und auch unabhängige Erhebungen haben gezeigt, dass auch nach neun Jahren noch mit Kapazitäten um die 80 Prozent oder mehr zu rechnen ist. Hier könnten Batteriezertifikate helfen, denen durch die Kunden aber auch Vertrauen geschenkt werden muss.

Autohandel trotz Krise optimistisch

Der deutsche Automobilhandel blickt trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Laut einer Umfrage erwarten 81 Prozent der Gebrauchtwagenhändler eine deutliche Verbesserung ihrer Geschäfte im weiteren Jahresverlauf, während 50 Prozent der OEM-Mitarbeiter von einer stabilen Marktlage ausgehen.

Auch die Marktdaten von mobile.de bestätigen diesen positiven Trend. Der Fahrzeugbestand auf der Plattform stieg um 9,1 Prozent, die Nachfrage sogar um 16,3 Prozent, was auf eine positive Entwicklung in den kommenden Monaten hindeutet.

Mittelklasse dominiert alle anderen

Besonders gefragt sind Fahrzeuge der Mittelklasse, die derzeit ein gutes Verhältnis von Angebot und Nachfrage aufweisen. Der Market Health Index, der die Marktdynamik misst, liegt für die Mittelklasse bei 109 Punkten, während SUVs mit einem Indexwert von nur 46 Punkten deutlich weniger gefragt sind, heißt in der Erhebung.

Der Durchschnittswert des Gesamtmarktes liegt bei 100, was die herausragende Stellung der Mittelklasse unterstreicht.

E-Mobilitäts-Abschwung in Deutschland

Während der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland floriert, hinkt das Land bei der Elektromobilität im europäischen Vergleich hinterher. Im ersten Halbjahr 2024 sank die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge in Deutschland um 3,3 Prozent, während europaweit ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet wurde.

Länder wie Dänemark, die Niederlande und Norwegen treiben die Elektromobilität konsequenter voran, während Deutschland im Vergleich zurückfällt. Besonders alarmierend ist, dass hierzulande erst jedes achte Fahrzeug elektrisch angetrieben wird, während in Schweden bereits jedes dritte Fahrzeug mit einem Elektromotor ausgestattet ist.

Weitere Informationen bzw. den vollständigen Report findet ihr online.

