Tesla warnt vor „deutlich niedrigem Wachstum“ bei Elektroautos

Tesla konnte letztes Jahr sehr gut wachsen und blickte mit 1,8 Millionen Einheiten erneut auf ein Rekordjahr. Dieses Wachstum spiegelt sich aber nicht in den Zahlen wider, denn das Wachstum wurde auch mit starken Preissenkungen erreicht.

Tesla: Zwischen zwei Wachstumswellen

In den Geschäftszahlen trifft Tesla aber auch eine sehr interessante Aussage, denn man befindet sich 2024 „zwischen zwei großen Wachstumswellen“. Daher ist mit einem „deutlich niedrigeren Wachstum“ bei den Elektroautos von Tesla zu rechnen.

Als erste Welle nennt man bei Tesla die globale Expansion des Tesla Model 3 und Tesla Model Y und die zweite Welle wird das „Elektroauto der nächsten Generation“ sein. Damit ist das günstige Elektroauto gemeint, welches wohl Mitte 2025 kommt.

Elon Musk hat in einem Call mit Investoren bestätigt, dass es Ende 2025 losgeht, es fehlen aber weiterhin die Details zum Elektroauto. Tesla sucht aber derzeit noch nach einer dritten Gigafactory, welches das neue Elektroauto langfristig bauen wird.

Interessant ist übrigens auch, dass das Geschäft mit Energiespeicher so extrem bei Tesla wächst, dass es in diesem Jahr das Geschäft mit Autos überholen soll. Bei den kommenden Produkten lässt sich Tesla dieses Mal nicht in die Karten schauen.

Die Produktion des Cybertrucks soll hochlaufen und man arbeitet an der Plattform für die nächste Generation. Das neue Tesla Model Y, welches Mitte 2024 kommen soll, wollte man nicht bestätigen. Das tat Tesla beim Model 3 allerdings auch nicht.

