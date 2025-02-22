Elektroautos: Vertrauen in die Reichweite steigt stark an

Die aktuelle Shell Elektromobilitätsstudie zeigt ein stark gestiegenes Vertrauen in die Reichweite von Elektrofahrzeugen in Deutschland.

Demnach sind rund 64 Prozent der Befragten mit dem Ladeangebot zufrieden und rund 51 Prozent machen sich weniger Sorgen um die Reichweite als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig wird das Ladeerlebnis immer wichtiger: Fast 40 Prozent der Befragten sind bereit, für ein schnelles Laden mehr zu bezahlen.

Zudem legen viele Wert auf attraktive Angebote während des Ladevorgangs, insbesondere im Shopbereich der Tankstellen, sodass 69 % der Befragten bereit wären, für ein gutes Angebot längere Strecken zu fahren.

Vertrauen in die Elektromobilität wächst

Die Shell-Studie bestätigt auch, dass das Vertrauen in die Elektromobilität weiter wächst. So besitzt mehr als ein Viertel der E-Fahrer in Deutschland bereits ein zweites Elektrofahrzeug. Nur noch 38 Prozent der E-Fahrzeugbesitzer besitzen zusätzlich ein Auto mit Verbrennungsmotor. Auch die durchschnittliche Jahresfahrleistung von E-Fahrern übersteigt mittlerweile die von Verbrennern, was auf eine steigende Akzeptanz und Nutzung von Elektrofahrzeugen hindeutet.

Für die Studie wurden insgesamt 33.696 Interviews in den USA, China und Europa (Österreich, Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Großbritannien) geführt. Darunter 9.397 in Deutschland, wobei sowohl bei den privaten als auch bei den gewerblichen jeweils Fahrer von E-Autos und Verbrennern berücksichtigt wurden.