Elektromobilität: E.ON schluckt elvah

Der Essener Energiekonzern E.ON hat das Elektromobilitäts-Start-up elvah zu 100 Prozent übernommen.

Elvah wurde 2020 gegründet und bietet Autofahrern per App eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, verfügbare Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu finden.

Ziel der Zusammenarbeit ist es laut Unternehmen, die Verkehrswende in Deutschland voranzutreiben und die Attraktivität der Elektromobilität durch nutzerfreundliche Prozesse zu steigern.

Die Technologie und die App von elvah ermöglichen den Zugang zu über 300.000 Ladepunkten in 40 Ländern und vereinfachen den Ladevorgang auf Basis von Echtzeitdaten und Kundenfeedback.

Unter dem Dach von E.ON One soll elvah mit dem bisherigen Management auch in Zukunft eigenständig am Markt auftreten. Alle rund 50 elvah-Mitarbeiter werden demnach von E.ON übernommen.

