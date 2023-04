Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg: ARD Doku zeigt auch die dunklen Seiten der Tech-Milliardäre

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg gelten als die größten Technologiepioniere unserer Zeit. Eine neue ARD Doku-Reihe beleuchtet diese Personen genauer.

Ihre Aufstiegsgeschichten inspirieren Menschen auf der ganzen Welt. Doch ihre Persönlichkeiten und Geschäftspraktiken sind nicht unumstritten. Eine neue ARD-Dokumentationsreihe beleuchtet die Geschichten hinter ihren Erfolgen und lässt dabei auch ehemalige Weggefährten zu Wort kommen.

Alle vier Folgen der Doku-Reihe „Die Tech-Titanen“ mit jeweils 50 Minuten Länge sind ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Folge eins der Reihe „Elon Musk – Tech-Titan“ läuft zudem am heutigen 12. April um 22:50 im Ersten.

Zum Inhalt der Folgen gibt die ARD bzw. der SWR folgende Zitate raus:

Elon Musk

Kaum eine Figur unserer Zeit spaltet die öffentliche Meinung so sehr wie Elon Musk. Das extravagante Mastermind hinter Tesla und SpaceX lässt mit einzelnen Tweets die Aktienmärkte verrücktspielen, seine kontroversen PR-Auftritte lassen manche Expert:innen an seinen wahren Motiven zweifeln. Durch globalisierte Möglichkeiten und universelle technische Reichweiten verfügt Musk über einen Reichtum und Einfluss, der jenen der meisten Nationen und demokratisch gewählten Staatsoberhäupter bei Weitem übersteigt. Alte Wegbegleiter und ehemalige Angestellte erklären, wie der 51-Jährige tickt, was ihn antreibt und welche Methoden er nutzt, um seine Ziele zu verfolgen. Denn Musk versteht es wie kein Zweiter, seinen Einfluss in den sozialen Netzwerken für seine Zwecke zu nutzen.