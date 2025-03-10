Elon Musk ist verrückt: Kia macht sich über Tesla lustig

Elon Musk schadet derzeit dem Image von Tesla und einige Tesla-Besitzer legen sich daher mittlerweile einen Sticker zu, der zeigt, dass sie ihr Auto gekauft haben, bevor Elon Musk verrückt wurde. Kia nutzt diese Kritik gegen den Tesla-Chef aus.

Auf Instagram hat Kia ein Bild veröffentlicht, in dem man das Heck des EV3 sieht und darauf klebt „Ich habe das Auto gekauft, nachdem Elon Musk verrückt wurde“. Damit will man zeigen, dass Kia jetzt eine Alternative für Tesla bei Elektroautos ist.

Fans von Elon Musk nicht begeistert

Eigentlich eine lustige Idee, die man mit Humor nehmen kann, aber bei X hat es der Beitrag in die Fanbubble von Elon Musk geschafft und die übt jetzt natürlich Kritik an Kia aus. Einige fordern Kia auch dazu auf, dass sie diesen Beitrag löschen sollen.

Das muss diese Meinungsfreiheit und der Humor sein, den Elon Musk immer wieder hervorhebt und der so wichtig sei. Aber eben nur, solange es gegen „die anderen“ da draußen geht. Sobald Kritik zurückkommt, ist die Meinung nicht mehr so frei.