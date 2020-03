EMUI 10.1: Huawei plant wohl Android-Update

Huawei scheint ein Android-Update in Form von EMUI 10.1 geplant zu haben. Das hat sich schon vor ein paar Tagen angedeutet und nun sieht es so aus, als ob wir EMUI 10.1 mit der neuen P40-Reihe in ein paar Tagen sehen werden. Grundlage dürfte aber noch Android 10 sein, immerhin erscheint Android 11 erst im Spätsommer.

Wir rechnen damit, dass EMUI 10.1 dann auch für andere Modelle wie das P30-Lineup oder Huawei Mate 30 Pro kommen wird. Letztes Jahr gab es mit der P-Reihe ebenfalls ein Android-Update in Form von EMUI 9.1, welches dann nach und nach im Frühjahr und Sommer für ältere Modelle verteilt wurde und ein paar Features mitbrachte.

-->

Aktuell wissen wir noch nicht, was sich mit EMUI 10.1 verändert, aber Huawei wird die P40-Reihe in ein paar Tagen vorstellen und dann werden wir sicher auch mehr über die neue Version erfahren. Das könnte bei Huawei nun Standard sein, dass wir nach dem großen EMUI-Update im Herbst ein weiteres Update im Frühjahr bekommen.

Video: Huawei P40 Pro Premium Edition

Huawei: Google-Apps können derzeit nicht installiert werden Vor ein paar Tagen habe ich hier einen Test veröffentlicht: Huawei ohne Google-Apps. Warum? Weil sich Huawei mittlerweile ganz klar ohne Google positioniert und Google selbst davon abrät die Google-Apps auf einem Huawei-Smartphone zu installieren, welches nicht damit ausgeliefert wird.…12. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->