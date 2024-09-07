EnBW: 700.000 Ladepunkte in Europa

Das EnBW „HyperNetz“ hat sich seit seinem Start im Jahr 2017 zu einem der größten Ladenetze für Elektrofahrzeuge in Europa entwickelt. Mit über 700.000 Ladepunkten in 17 Ländern ermöglicht das Netzwerk Autofahrern, ihr Elektrofahrzeug aufzuladen.

Die EnBW mobility+ App spielt dabei eine zentrale Rolle, denn sie erleichtert die Suche nach Ladepunkten und das Bezahlen. Die App zeigt zudem transparente Preise an und bietet seit Kurzem mit neuen Funktionen wie der „Umkreissuche“ eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die App zeigt dabei nicht nur den nächstgelegenen Ladepunkt an, sondern ermöglicht es auch, die Ladepunkte nach Preis und Entfernung zu sortieren.

Seit dem Start der EnBW mobility+ App hat sich die Anzahl der Ladepunkte, auf die die Nutzer zugreifen können, deutlich erhöht. Waren es zu Beginn im Jahr 2017 noch 8.000 Ladepunkte, hat sich das Angebot mittlerweile deutlich erweitert – auf 700.000 in ganz Europa.

EnBW verfolgt das Ziel, bis 2030 deutschlandweit 30.000 Schnellladepunkte selbst zu betreiben und investiert jährlich rund 200 Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.