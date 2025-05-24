Mobilität

EnBW baut Ladeinfrastruktur an der A81 weiter aus

Die EnBW hat an der Autobahn A81 bei Empfingen einen neuen Schnellladepark mit 20 Ladepunkten der höchsten Leistungsklasse in Betrieb genommen.

Die Ladepunkte unterstützen eine Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt. Mit dieser Technologie können Fahrer kompatibler Fahrzeuge innerhalb von 15 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden. Der Strom wird laut Betreiber vollständig aus erneuerbaren Energiequellen bezogen. Zusätzlich ist der Ladepark mit einem Solardach ausgestattet, das sowohl Strom einspeist, als auch Schutz vor Witterung bietet.

Der Standort wurde aufgrund der verkehrsgünstigen Lage auf halber Strecke zwischen Stuttgart und dem Bodensee, einer stark frequentierten Route, gewählt. Die EnBW hebt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Empfingen hervor, ohne die der Bau des Ladeparks nahe der Autobahn nicht möglich gewesen wäre.

Der neue Standort gehört zu den inzwischen rund 50 überdachten Schnellladeparks, die das Unternehmen deutschlandweit betreibt.

Fakten zum Schnellladepark in Empfingen:

  • 20 HPC-Ladepunkte: 10 Ladepunkte mit 200 Kilowatt und 10 Ladepunkte mit 400 Kilowatt Ladeleistung
  • Anbindung an 81 (Anschlussstelle 31 Empfingen)
  • Solardach mit 19,08 kWp
  • Im Auchtert 10, 72186 Empfingen
  • Link zu Google Maps

Die EnBW betreibt derzeit über 6.000 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt und hat bereits mehrere überdachte Ladeparks in Betrieb. Bis 2030 will das Unternehmen mehr als 20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte bereitstellen und investiert dafür weiter in den Ausbau des Ladenetzes.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.


