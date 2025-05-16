EnBW baut neue Schnellladeparks in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern

Die EnBW hat mit dem Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Ostdeutschland begonnen. In Klipphausen (Sachsen) und Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) sollen insgesamt 32 Ladepunkte entstehen, die mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Die Ladeinfrastruktur soll eine Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt pro Punkt ermöglichen, sofern das Fahrzeug dies unterstützt. Beide Anlagen befinden sich in Autobahnnähe und verfügen über Überdachungen.

In Klipphausen sind 20 Ladepunkte, in Dummerstorf zwölf geplant. Bei entsprechendem Bedarf lassen sich beide Standorte erweitern – auf bis zu 40 bzw. 18 Ladepunkte. Die Ladeparks sollen über eine Service-Grundausstattung verfügen. In Klipphausen ist beispielsweise eine Toilette vorgesehen.

Fakten zum Schnellladepark in Klipphausen (Sachsen):

20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 40

Anbindung an A4 (Anschlussstelle 77a Wilsdruff)

Link zu Google Maps

Fakten zum Schnellladepark in Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern):

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 18

Anbindung an A20 (Anschlussstelle 17 Dummerstorf)

Solardach mit 18,75 kWp

Link zu Google Maps

Die EnBW betreibt derzeit über 6.000 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt und hat bereits mehrere überdachte Ladeparks in Betrieb. Bis 2030 will das Unternehmen mehr als 20.000 Schnellladepunkte bereitstellen und investiert dafür weiter in den Ausbau des Ladenetzes.

