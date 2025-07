EnBW baut neuen Ladepark mit 20 Schnellladepunkten an der A7

Die EnBW errichtet in Hamburg-Stellingen einen neuen Schnellladepark mit 20 überdachten Hochleistungsladesäulen. Die Ladestation soll Autofahrern sowohl im Stadtgebiet als auch an der nahe gelegenen Autobahn A7 eine schnelle Lademöglichkeit bieten. Die Inbetriebnahme ist für Herbst dieses Jahres geplant.

Das Unternehmen verfolgt die Strategie, die Schnellladeinfrastruktur sowohl im Fernverkehr als auch in Städten und an Einkaufsstandorten auszubauen. Laut EnBW ermöglicht der neue Standort eine alltagstaugliche Lademöglichkeit für die Bewohner Hamburgs und Reisende auf der A7.

Technische Ausstattung und Nachhaltigkeitsaspekte

Die Ladepunkte bieten eine maximale Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt, was bei entsprechenden Fahrzeugen eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern in 15 Minuten ermöglicht. Die Station erhält eine Überdachung mit Photovoltaikanlage. Nach Angaben der EnBW wird der Ladepark – wie alle Standorte des Unternehmens – ausschließlich mit „Ökostrom“ betrieben.

Fakten zum Schnellladepark in Stellingen:

20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung

Anbindung an A7 (Anschlussstelle 26 HH-Stellingen)

Solardach mit 37,1 kWp

Die EnBW betreibt derzeit über 6.000 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt und hat bereits mehrere überdachte Ladeparks in Betrieb. Bis 2030 will das Unternehmen mehr als 20.000 Schnellladepunkte bereitstellen und investiert dafür weiter in den Ausbau des Ladenetzes.

