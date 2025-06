EnBW baut zwei Schnellladestandorte an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

Die EnBW plant bis 2025 zwei neue Schnellladesäulen an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle zu errichten.

In Kooperation mit der Mitteldeutschen Flughafen AG werden am Dresdner Flughafen Dresden zwölf HPC-Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt installiert. Bei Bedarf kann diese Zahl auf bis zu 40 Ladepunkte erhöht werden. Auch am Flughafen Leipzig/Halle entstehen acht solcher Ladepunkte, die später auf 20 erweitert werden können. Der Standort in Dresden soll im August 2025 in Betrieb gehen, der in Leipzig/Halle bereits im April 2025.

Die neuen Ladestationen werden direkt an den Flughäfen und den Autobahnkreuzen A4/A13 in Dresden und A9/A14 in Leipzig/Halle positioniert und rund um die Uhr geöffnet sein. Die Ladesäulen werden mit „100 Prozent Ökostrom“ betrieben.

Fakten zu den zwei neuen EnBW-Schnellladestandorten auf einen Blick

Dresden

12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 40 Ladepunkte möglich

Anbindung an Autobahnkreuz A4/A13, Anschlussstelle Flughafen Dresden an der A13 zwischen Görlitz und Chemnitz (A4) bzw. auf dem Weg von Dresden nach Berlin (A13)

24/7 verfügbar und bis zu einer Stunde von Parkgebühren befreit

Link zu Google Maps

Leipzig/Halle

8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 20 Ladepunkte möglich

Anbindung an Autobahnkreuz A9/A14 (Anschlussstelle Schkeuditzer Kreuz an der A14), zwischen Dresden und Magdeburg (A14) bzw. Berlin und Nürnberg (A9)

24/7 verfügbar und bis zu einer Stunde von Parkgebühren befreit

Link zu Google Maps

EnBW verfolgt das Ziel, bis 2030 deutschlandweit 30.000 Schnellladepunkte zu betreiben und investiert jährlich rund 200 Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

