EnBW eröffnet ersten Schnellladepark in Brandenburg

Im brandenburgischen Wollin hat die EnBW ihre erste Schnellladestation in Betrieb genommen. Der neue Standort liegt direkt an der Autobahn A2 zwischen Magdeburg und Berlin und bietet Reisenden und Anwohnern die Möglichkeit, ihre Elektroautos schnell aufzuladen. Der Ladepark liegt strategisch günstig an der Anschlussstelle Wollin.

Der Schnellladepark umfasst 16 Ladepunkte, die mit neuester Technik ausgestattet sind. Bei Bedarf kann die EnBW sechs weitere Ladepunkte hinzufügen. Die High Power Charging-Ladepunkte bieten eine Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt, sodass Autofahrer – je nach Fahrzeug – innerhalb von nur 15 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite gewinnen können. In der Nähe des Ladeparks befindet sich auch ein Schnellrestaurant.

Hervorzuheben ist das Solardach des Ladeparks, das nicht nur die Ladenden vor Regen schützt, sondern auch dazu beiträgt, nachhaltige Energie in den Betrieb der Anlage einzuspeisen. Der zusätzlich benötigte Strom für den Betrieb der Schnellladesäulen stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen.

Fakten zum Schnellladepark in Wollin (Brandenburg):

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 400 kW Leistung (erweiterbar auf 22 HPC-Ladepunkte)

Solardach mit 18,55 kWp

Direkte Anbindung an die Autobahn A2 (Anschlussstelle Wollin)

Gastronomie in unmittelbarer Nähe

