EnBW eröffnet neuen 400-Kilowatt-Schnellladepark

Die EnBW hat im hessischen Diemelstadt eine neue Schnellladestation mit 16 Ladepunkten in Betrieb genommen.

Dieser ergänzt das bereits bestehende EnBW HyperNetz in Hessen und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A44. Damit erweitert die EnBW ihre Schnellladeinfrastruktur in der Region, die bereits durch Standorte in Bensheim, Hüttenberg und Herleshausen mit insgesamt 48 Ladepunkten vertreten ist.

Der Ladepark in Diemelstadt bietet Ladepunkte mit einer Leistung von 400 Kilowatt, an denen die Nutzer bei entsprechender Kompatibilität ihrer Fahrzeuge in etwa 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern aufladen können.

Die Schnellladepunkte am neuen Standort sind mit einem Solardach überdacht, das die gewonnene Energie direkt in den Ladepark einspeist. Neben der energetischen Nutzung dient das Dach auch als Wetterschutz für die Nutzer. Alle Ladepunkte werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Zudem ist der Ladepark so konzipiert, dass er bei Bedarf um sechs weitere Ladepunkte erweitert werden kann.

EnBW verfolgt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur eine bedarfsorientierte Strategie und konzentriert sich auf Standorte, die für die Autofahrer besonders praktisch sind, wie zum Beispiel an Fernstraßen und in Ballungsgebieten.

Fakten zum Schnellladepark in Diemelstadt:

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, Ausbau auf 22 Ladepunkte möglich

direkte Anbindung an A44 (Anschlussstelle 64 Diemelstadt)

Solardach mit einer Leistung von 18,55 kWp

Ausblick und Ausbaupläne der EnBW

Die EnBW plant den weiteren Ausbau ihrer Schnellladeinfrastruktur in Deutschland. Mit über 6.000 Schnellladepunkten betreibt das Unternehmen bereits heute die größte Ladeinfrastruktur dieser Leistungsklasse in Deutschland. Bis 2030 will EnBW die Zahl der Ladepunkte auf 20.000 erhöhen, um allen Autofahrern ein engmaschiges und zuverlässiges Schnellladenetz zur Verfügung zu stellen.

Der neue Standort in Diemelstadt ist ein weiteres Beispiel für die Strategie der EnBW, Ladeinfrastruktur in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen zu platzieren.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

