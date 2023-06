EnBW eröffnet neuen Schnellladepark an der A9 zwischen Berlin und München

Die EnBW baut ihr Schnellladenetz weiter aus. Der jüngste Zuwachs ist der EnBW-Schnellladepark in Schleiz im Südosten Thüringens.

Er ist mit seiner direkten Anbindung an die A9 an das Fernverkehrsnetz angebunden und liegt in etwa in der Mitte zwischen Berlin und München und zwischen Leipzig und Nürnberg. In Thüringen betreibt die EnBW bereits an der A4 in Rüdersdorf (Nähe Gera) einen großen Schnellladepark.

Der neue Schnellladepark in Schleiz ist mit 16 sogenannten HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) ausgestattet. Bei Bedarf kann die EnBW die Kapazität auf eine Anzahl von 32 solcher Ladepunkte verdoppeln. Autofahrer laden ihr Elektroauto dort mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt je Ladepunkt.

Auch den neuen Schnellladestandort in Schleiz betreibt die EnBW mit „100 Prozent Ökostrom“. Der EnBW Schnellladepark Schleiz liegt in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Schleiz an der A9 in einem neu erschlossenen Gewerbegebiet.

Lounge mit Sitzgelegenheiten und mehr geplant

Am Standort wird eine Lounge mit Sitzgelegenheiten für Kunden gebaut, die sie während des Ladevorgangs nutzen können. Neben einem dauerhaft geöffneten WC wird es dort auch Bio-Snacks und Getränke geben. In direkter Nachbarschaft soll demnächst unter anderem auch ein Café zur Verfügung stehen.

Fakten zum EnBW Schnellladepark in Schleiz

16 HPC-Schnellladepunkte mit je bis zu 300 kW Leistung (erweiterbar auf 32)

Direkte Anbindung an A9 zwischen Berlin und München

Lage siehe Google Maps

Inbetriebnahme: 19. Mai 2023

Zukünftig: Lounge mit Sitzgelegenheiten, einem WC und einem Gastronomieangebot in unmittelbarer Nähe des EnBW Schnellladeparks

Bis zum Jahr 2030 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 30.000 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

Elektroautos: Diese Autobauer verschlafen den Wandel Das Global Automaker Rating 2022 des International Council on Clean Transportation ist da und bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung der globalen Automobilhersteller beim Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen (Zero […]31. Mai 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->