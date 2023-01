EnBW nimmt fünf neue Schnellladeparks für Elektroautos in Betrieb

Zum Jahresanfang verdichtet die EnBW die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, insbesondere an Fernstraßen, mit fünf neuen Schnellladeparks.

Die neuen Ladeparks befinden sich in Rostock-Kavelstorf in Mecklenburg-Vorpommern, Könnern in Sachsen-Anhalt, Rüdersdorf in Brandenburg, Hildesheim in Niedersachsen sowie Lembeck (Dorsten) in Nordrhein-Westfalen (siehe Übersicht unten). Sie sind mit bis zu 16 Hochleistungs-Ladepunkten ausgestattet. Die ermöglichen es Elektroautofahrern, das Elektroauto mit bis zu 300 Kilowatt zu laden.

Alle fünf neuen EnBW Schnellladeparks verfügen zudem über ein Solardach. Der darüber direkt vor Ort produzierte Solarstrom versorgt die Standorte oder fließt ins örtliche Verteilnetz. Alle Ladepunkte finden Autofahrer in der EnBW mobility+ App.

Nicht vergessen: Ab 17. Januar 2023 gelten die drei neuen EnBW mobility+ Ladetarife S, M und L.

Informationen zu den fünf neuen EnBW Schnellladeparks mit Solardach:

Kavelstorf (Rostock) in Mecklenburg-Vorpommern Adresse: Zur Radewiese / Flst. 22/68, 18196 Kavelstorf Ladepunkte: 16 Anbindung: In unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz A19/ A20

Könnern in Sachsen-Anhalt Adresse: Nordstraße / Flur 3, Flst. 4/5 und 1037, 06420 Könnern Ladepunkte: 16 Anbindung: Direkte Nähe zur A14

Rüdersdorf in Brandenburg Adresse: BAB 4, Autohof Rüdersdorf-Pörsdorf Ladepunkte: 12 Anbindung: A4 an der Autobahnausfahrt 57

Lembeck (Dorsten) in Nordrhein-Westfalen Adresse: Im Endelner Feld 7a, 46286 Dorsten Ladepunkte: 8 Anbindung: direkt an der A31

Hildesheim in Niedersachsen Adresse: Albert-Einstein-Straße, 31135 Hildesheim Ladepunkte: 16 Anbindung: nahe der A7



Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

