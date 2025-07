EnBW und HVB eröffnen neuen Ladepark an der Ostsee

In Heiligenhafen wurde am Yachthafen eine neue Schnellladestation für Elektroautos eröffnet, die von der EnBW und den Heiligenhafener Verkehrsbetrieben (HVB) betrieben wird.

Der Standort ist mit zwölf Hochleistungs-Ladepunkten für Elektroautos ausgestattet, die bei Bedarf auf 24 erweitert werden können. Fahrer können hier ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt aufladen.

Die EnBW betreibt mit über 5.000 Ladepunkten das größte Schnellladenetz in Deutschland und plant bis 2030 den Ausbau auf 120.000 Ladepunkte. Davon will EnBW rund 30.000 selbst betreiben. Durchschnittlich wird jeden Tag ein neuer Standort in Betrieb genommen, wofür jährlich rund 200 Millionen Euro investiert werden.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen günstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

