Ende-zu-Ende-verschlüsselt: Neues Story-Feature startet im Signal Messenger

Der Messenger Signal startet heute mit Storys. Da Feature sollte bekannt sein. Es bietet eine weitere Möglichkeit, auf Signal zu kommunizieren – „ohne Werbung, Tracking oder Überwachung“.

Jetzt bietet auch Signal die Möglichkeit, Storys für 24 Stunden zu teilen. Wie Signal-Nachrichten sind auch Storys Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Ansonsten erinnert das Feature von der Aufmachung her an Instagram, WhatsApp und Co. Storys sind für iOS und Android ab Version 6.0 verfügbar. Die Desktop-Version von Signal soll in Kürze folgen.

User können Bilder, Videos und Textnachrichten als Storys auf Signal teilen. Storys verschwinden automatisch nach 24 Stunden, es sei denn, der Nutzer löscht sie vorher manuell. Die einzigen Personen, die Storys sehen können, sind die Personen, die der Ersteller der Story ausgewählt hat.

Unter Einstellungen → Storys können User konfigurieren, mit wem sie ihre Storys teilen möchten. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Signal-Verbindungen:

Zu den Signal-Verbindungen gehören die eigenen Signal-Kontakte, Personen, mit denen man auf Signal Einzelchats geführt hat (auch wenn sie nicht in der Kontaktliste sind) sowie alle Personen, deren Unterhaltungsanfragen man akzeptiert hat. Nutzer:innen können wählen, ob sie ihre Story mit einigen oder allen ihren Signal-Verbindungen teilen möchten. Und sie können ihre Storys auch vor bestimmten Personen verbergen, wenn sie das möchten. 2. Benutzerdefinierte Storys:

Mit benutzerdefinierten Storys können Nutzer:innen Storys mit kleineren vordefinierten Untergruppen von Personen teilen. Zum Beispiel kann eine benutzerdefinierte Story nur für Kolleg:innen, Familienmitglieder oder Schulfreund:innen erstellt werden. Sie ist dann nur für die Personen sichtbar, die zu dieser benutzerdefinierten Story-Liste hinzugefügt wurden. 3. Gruppen-Storys:

Nutzer:innen können Storys auch an bestehende Gruppenchats senden. Damit kann jedes Mitglied der Gruppe diese Story sehen, auch wenn er keine Signal-Verbindung des Story-Erstellers ist. Alle Gruppenmitglieder können auf eine Gruppen-Story reagieren und darauf antworten. Die Kommentare und Reaktionen sind ebenfalls für die gesamte Gruppe sichtbar.

User, die keine Storys teilen möchten und auch keine Storys von anderen Usern sehen möchten, können die Story-Funktion unter Einstellungen → Storys→ „Storys ausschalten“ komplett ausschalten.

