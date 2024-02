Enotria: The Last Song – Italienisches Soulslike-Spiel hat offizielles Datum

In den letzten Jahren sind einige hochkarätige Spiele wie Bloodborne, Elden Ring und Sekiro: Shadows Die Twice auf den Markt gekommen, die das Soulslike-Genre (benannt nach der Spielmechanik der Dark Souls-Reihe) neu definiert bzw. geprägt haben.

Mit Enotria: The Last Song wagt sich das italienische Entwicklerstudio Jyamma Games mit Sitz in Mailand ebenfalls an das Genre, allerdings mit einer farbenfrohen, lebendigen und sonnendurchfluteten Spielwelt – im Gegensatz zu düsteren Gruselschlössern wie in Dark Souls oder Bloodborne.

Soulslike auf italienischer Art

Zum Spiel gibt es jetzt neue Informationen: Enotria: The Last Song wird am 21. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen, wie aus einem Blogeintrag auf der offiziellen Website hervorgeht. Neben einer Standard Edition wird es auch eine Deluxe Edition geben, die einige Extras wie ein digitales Artbook, einen Soundtrack und einige kosmetische Spielelemente enthält.

Zur Ankündigung gibt es den passenden Trailer:

Aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sich der Termin für die Veröffentlichung noch weiter nach hinten verschieben wird. Die Gefahr ist groß, dass Enotria: The Last Song im Zuge dessen in der Presse und vor allem bei den Käufern untergeht.

Warum? Ebenfalls am 21. Juni erscheint nämlich die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring, ein weiteres Soulslike-Spiel aus dem Hause FromSoftware, das eine riesige Fanbase hat und von vielen sehnsüchtig erwartet wird.

Enotria: The Last Song – darum geht es

Wie bereits in der Ankündigung erwähnt, dreht sich in dem Spiel alles um ein ewiges Spiel namens Canovaccio, das „die Welt in unnatürlichem Stillstand hält“. Man schlüpft in die Rolle eines Helden ohne Maske und muss die mächtigen Autoren besiegen und die Welt vom Stillstand befreien. Die venezianisch anmutenden Masken sollen die Spielmechanik maßgeblich beeinflussen und über bestimmte Fähigkeiten verfügen.

Ich verfolge das Spiel schon seit einiger Zeit und freue mich auf die ersten Spielberichte. Für ein gutes Soulslike-Spiel bin ich immer zu haben, und wenn es dann auch noch mit viel Herzblut und einem schönen Grafikstil versehen ist, umso mehr.

