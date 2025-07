EU-Automarkt: Deutschland drückt die Elektroauto-Zahlen

Der Abwärtstrend bei den Pkw-Neuzulassungen in der EU setzte sich im September mit einem Minus von 6,1 Prozent fort.

Besonders stark war der Rückgang in Frankreich (-11,1 %), Italien (-10,7 %) und Deutschland (-7 %), während Spanien ein Plus von 6,3 % verzeichnete. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 blieben die Neuzulassungen mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent und knapp 8 Millionen verkauften Fahrzeugen insgesamt stabil.

Spanien (+4,7 %) und Italien (+2,1 %) zeigten eine positive Entwicklung, während Frankreich und Deutschland weiterhin rückläufige Zahlen verzeichneten.

Der Markt für Elektrofahrzeuge wuchs im September 2024: Die Zulassungen von batterieelektrischen Pkw stiegen im September 2024 um 9,8 % auf 139.702 Einheiten.

Dennoch liegt das Marktvolumen im bisherigen Jahresverlauf noch um 5,8 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, der Gesamtmarktanteil sank von 14 Prozent auf 13,1 Prozent, was auf einen deutlichen Rückgang in Deutschland (-28,6 Prozent) zurückzuführen ist.

Auch Plug-in-Hybride verzeichneten im September ein Minus von 22,3 %, wobei alle großen Märkte betroffen waren.

Benziner und Diesel rutschen deutlich ab

Hybridelektrofahrzeuge legten im September um 12,5 % zu, sodass ihr Marktanteil auf 32,8 % stieg und sie damit die Benzinfahrzeuge überholten. Der Absatz von Benzin-Pkw ging im September um 17,9 Prozent zurück, wobei alle vier Hauptmärkte zweistellige Rückgänge verzeichneten: Frankreich (-31,9 %), Italien (-23,3 %), Deutschland (-15,2 %) und Spanien (-10,7 %).

Der Marktanteil der Benziner sank von 34 Prozent im Vorjahresmonat auf 29,8 Prozent. Der Dieselmarkt verzeichnete ein Minus von 23,5 Prozent, was einem Marktanteil von 10,4 Prozent im vergangenen September entspricht. Insgesamt verzeichneten zwei Drittel der EU-Märkte Rückgänge.

Insgesamt zeigt sich, dass der Umstieg auf alternative Antriebe weiter voranschreitet, die Herausforderungen im Automobilmarkt aber bestehen bleiben. Insbesondere Deutschland verzeichnet einen deutlichen Rückgang im Elektrosegment.

