Mobilität

EU-Automarkt im Wandel: Starker Rückgang bei reinen Verbrennungsmotoren

Autor-Bild
Von
| 27 Kommentare
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Von Januar bis April 2025 wurden in der EU insgesamt 1,2 % weniger neue Pkw zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im April selbst stiegen die Zulassungszahlen im Jahresvergleich jedoch leicht um 1,3 %. Trotz dieses Anstiegs bleibt das Gesamtjahr bislang hinter dem Vorjahresniveau zurück. Die Marktanteile der verschiedenen Antriebsarten verschieben sich dabei weiter.

Pc April 2025 1 1

So erreichten batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zum Stichtag April 2025 einen Marktanteil von 15,3 %, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 12 % entspricht. Hybridfahrzeuge kommen auf einen Marktanteil von 35,3 %, und bleiben damit die am häufigsten gewählte Antriebsform. Der Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen zusammengenommen fiel auf 38,2 %, gegenüber 48,4 % im April 2024.

Entwicklung nach Antriebsart

Die Zahl der neu zugelassenen batterieelektrischen Fahrzeuge stieg im Zeitraum Januar bis April 2025 um 26,4 % auf 558 262 Einheiten. Drei der vier größten Märkte – Deutschland (+42,8 %), Belgien (+31,3 %) und die Niederlande (+6,4 %) – verzeichneten dabei Zuwächse, während Frankreich einen Rückgang um 4,4 % meldete. Hybridfahrzeuge legten im gleichen Zeitraum um 20,8 % zu und kamen auf 1.285.486 Neuzulassungen.

Pc April 2025 2

Plug-in-Hybride stiegen im bisherigen Jahresverlauf um 7,8 % auf 287.850 Fahrzeuge. Dadurch wuchs ihr Marktanteil von 7,2 % (April 2024) auf 7,9 %. Besonders starke Zuwächse gab es in Deutschland (+46,6 %) und Spanien (+42,8 %). Im Vergleich zum April des Vorjahres lag das Plus bei batterieelektrischen Fahrzeugen bei 34,1 %, bei Hybridfahrzeugen bei 20,8 % und bei Plug-in-Hybriden bei 31,2 %.

Rückgang bei reinen Verbrennungsmotoren

Benzinfahrzeuge verzeichneten bis Ende April 2025 einen Rückgang der Neuzulassungen um 20,6 %. Am stärksten betroffen war Frankreich mit einem Minus von 35,2 %, gefolgt von Deutschland mit -26,6 %, Italien mit -14,4 % und Spanien mit -12,7 %. Der Marktanteil von Benzinern sank auf 28,6 % (Vorjahr: 35,6 %).

Im gleichen Zeitraum verloren Dieselfahrzeuge 26,4 % an Neuzulassungen und kamen auf einen Marktanteil von 9,6 % (April 2024: 12,8 %). In fast allen EU-Ländern wurden zweistellige Rückgänge registriert. Im direkten Vergleich zum April des Vorjahres sanken die Zulassungen von Benzinern um 20,6 %, die von Dieseln sogar um 24,4 %.


Fehler melden27 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    das sinnvollste günstige Auto ist ein kleiner Akku für die 90% Fahrten (unter 200km Reichweite) und ein kleiner Benzin range extender, der nur bei Notwendigkeit Strom produziert

    Antworten
  2. Tadeky ☀️
    sagt am

    Die Nachricht ist schräg.! Auch Hybride sind elektrifizierte Verbrenner. Und die letzte Statistik von April sagt, das reine BEVs bei 15 Prozent in Europa waren. 85 Prozent hatten weiterhin einen Verbrenner im Motorraum. Bei privaten Zulassungen sieht es noch schlimmer aus. Da kaufen 95 Prozent einen Verbrenner.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Tadeky ⇡

      Psst, du darfst doch nicht die Agenda der BEV pushenden Medien mit solchen Fakten kaputtmachen.

      Elektroautos haben noch einen weiten Weg vor sich, bis sie attraktiv und praktisch genug für den Massenmarkt sind. Um wenigstens ein klein wenig „Öko-freundlich“ zu wirken kaufen viele Leute Hybride. Und die Pro-Elektro-Medien haben nichts besseres zu tun, als die mit zu den „Elektroautos“ zu zählen und so den scheinbar größeren Anteil an EVs hochzujubeln.

      Antworten
    2. René Hesse 🔱
      sagt am zu Tadeky ⇡

      Was genau ist daran schräg? Es steht doch da eindeutig reine Verbrenner?!

      Antworten
  3. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Trotz großer Modellvielfalt fällt der Anteil reiner Elektroautos doch sehr überschaubar aus, so wird das mit den Umweltzielen nichts.

    Antworten
  4. Robert 🌀
    sagt am

    Der einzige Grund für diese Entwicklung ist, die Leute wollen kein Elektro kaufen und kaufen deswegen Hybride weiß es quasi nichts anderes mehr gibt mit REICHWEITE und Verbrenner. 85% NICHT-BEV sind weiterhin ein Witz.

    Antworten
    1. Holzkopf ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Auf n-tv stand letztens, dass 60% der Deutschen immer noch E5 statt E10 tanken, das sagt für mich einiges aus. Macht überhaupt keinen Sinn.

      Ich glaube es liegt eher an der abnehmenden Lernfähigkeit der Leute..
      Wir sind ein sehr stark gealtertes Land…

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Holzkopf ⇡

        Weil E10 schlechter für den Motor ist (schlechtere Verbrennung) und die Reichweite ein klein wenig geringer, was der Preis nicht ausgleicht.

        Antworten
        1. Holzkopf ☀️
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          stimmt nicht.
          Es gibt eine Abweichung von circa 1% (auf dem Prüfstand)
          Und der Preis gleicht es mehr als aus.

          Antworten
          1. Spiritogre 🔅
            sagt am zu Holzkopf ⇡

            Ja natürlich wird das behauptet. Erfahrung lehrt was anderes. Generell ist es sogar gut gelegentlich Super Plus zu tanken.

            Antworten
      2. JonP 🌀
        sagt am zu Holzkopf ⇡

        Holzkopf passt auf jeden Fall als Name. Wenn ich meinen alten Hobel mit E10 anstatt E5 tanke, brauch die Kiste deutlich länger, bis sie anspringt.

        Antworten
        1. Dom 🏅
          sagt am zu JonP ⇡

          Weil ja auch jeder und jede einen Oldtimer fahren, der erst mühsam anspringen muss. Aber scheinbar sprichst du ja für 60% der Deutschen.

          Antworten
          1. Favone ☀️
            sagt am zu Dom ⇡

            Das durchschnittliche Autoalter in Deutschland beläuft sich inzwischen auf über 11 Jahre. Autos bis in die 2010er hinein vertragen teilweise kein E10. Chevrolet, Opel etc.

            Antworten
    2. Thomas 💎
      sagt am zu Robert ⇡

      Wo waren wir denn vor 5 Jahren ? Gar nicht mal so lange her.
      Du als Prozent-Spezialist kannst ja Mal googeln, wie viel Prozent der Autofahrer jeden Tag 50km oder weniger fahren.

      Antworten
  5. Tobias 🌟
    sagt am

    Hybrid oder auch Plug in Hybrid sind wohl die schlechtesten Varianten der E Mobilität. Die Menschen kaufen die schweren Autos doch nur, um Steuern zu sparen. Gefahren wird meist aber mit dem Verbrenner und die Batterie wird mitgeschleppt. Das ist kein Fortschritt bzw. kein Beweis das die reinen Verbrenner Tod sind. Hier gehts nur um die Steuerersparnis. Die Umwelt leidet mehr, als bei einem modernen Diesel oder Benziner.

    Antworten
    1. Stfan 🌟
      sagt am zu Tobias ⇡

      totaler Quatsch. Plugins sind top. Ist nicht auf Elektro angewiesen und kann trotzdem fahren ohne Einschränkungen. Nicht jeder hat Lust ständig irgendwo zu Laden und dafür eine App installieren. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Spielzeug für nerds😉

      Antworten
      1. FaceOfIngo 🪴
        sagt am zu Stfan ⇡

        Tobias hat Recht. Hybride, egal in welcher Namensweise und Variante, sind die schlechteste Kombination aus beiden Systemen.
        Der einzige Vorteil hat der Hersteller, weil somit, auf dem Papier, der Flottenverbrauch gesenkt wird. Faktisch geht der Elektrovorteil sehr schnell verloren, weil ein kleinerer Verbrenner ein schwereres Auto bewegen muss, bzw. ständig läuft, um das Akku nachzuladen, etc.

        Teilweise, wenn der Verbrenner längerer Zeit nicht gelaufen ist, springt der Verbrenner an, um die Benzindämpfe „abzufackeln“.

        Hinzukommt, dass die in der Wartung teurer sind.

        Antworten
        1. Stefan 🌟
          sagt am zu FaceOfIngo ⇡

          Stimme dir allgemein zu, aber bin gespannt ob der Range extender Effizienz technisch nicht noch schlechter wird ;)

          Immerhin schleppt man da die ganze Zeit was herum, was man aber nicht braucht wenn’s laden gut läuft…

          Antworten
      2. Stefan 🌟
        sagt am zu Stfan ⇡

        Hast du mal gegengerechnet wie oft und wie viel Zeit tanken einnimmt und wie das stressfrei geht, wenn du einfach daheim anstecken kannst?

        Klar können das manche noch nicht, aber DAS ist das Problem das zu lösen ist und nicht das schlechtreden vom laden..

        Antworten
        1. Spiritogre 🔅
          sagt am zu Stefan ⇡

          Also solange nicht jeder zweite Bordstein eine Steckdose hat…

          Antworten
      3. B52 🪴
        sagt am zu Stfan ⇡

        Plug-Ins sind Mist. Fahre einen und habe einen unterirdischen Verbrauch (was fairerweise an meinem Fahrprofil liegt – sehr viel Langstrecke Autobahn).
        Kann aber in meiner App einsehen was der Durchschnitt der Fahrer mit dem selben Fahrzeug & Motor verbraucht und das sind 5,4l und 23,5 kWh. 5,4l schafft jeder moderne Diesel in diesem Fahrzeug und die 23,5 kWh würde das Elektro Pendat (sogar in SUV Form und nicht als Kombi) locker schlagen mit mehr Leistung. Das Antriebskonzept ist ne Katastrophe, ich fahre das aktuell auch nur weil ich Steuern sparen will und noch nicht bereit war auf der Langstrecke 1h mehr in Kauf zu nehmen.

        Antworten
      4. B52 🪴
        sagt am zu Stfan ⇡

        Plug-Ins sind Mist. Fahre einen und habe einen unterirdischen Verbrauch (was fairerweise an meinem Fahrprofil liegt – sehr viel Langstrecke Autobahn).
        Kann aber in meiner App einsehen was der Durchschnitt der Fahrer mit dem selben Fahrzeug & Motor verbraucht und das sind 5,4l und 23,5 kWh. 5,4l schafft jeder moderne Diesel in diesem Fahrzeug und die 23,5 kWh würde das Elektro Pendat (sogar in SUV Form und nicht als Kombi) locker schlagen mit mehr Leistung. Das Antriebskonzept ist ne Katastrophe, ich fahre das aktuell auch nur weil ich Steuern sparen will und noch nicht bereit war auf der Langstrecke 1h mehr in Kauf zu nehmen.

        Antworten
    2. VW-fan ☀️
      sagt am zu Tobias ⇡

      Ich habe nen ID3 und einen Passat GTE (Plugin-Hybrid). Hat beides seine Vorteile. Der Grund für den GTE ist, dass es keinen bezahlbaren reinelektrischen Kombi mit großem Kofferraum als Familienauto gab. Der GTE war als Gebrauchtwagen recht günstig. Ich fahre mit ihm über 90% vollelektronisch und nur selten mit Benzin (Urlaub, weitere Fahrten). Habe bisher exakt einmal getankt und bin jetzt 3500km gefahren… Für mich macht das Auto also sehr viel Sinn. Hätte ich für unter 30.000€ einen BEV als Passat gegeben hätte ich diesen natürlich bevorzugt. Bin dennoch sehr zufrieden mit dem Auto.

      Antworten
      1. JonP 🌀
        sagt am zu VW-fan ⇡

        Wie viel Reichweite schaffst mit dem GTE elektrisch, wenn ich fragen darf?

        Antworten
        1. VW-fan ☀️
          sagt am zu JonP ⇡

          Mein Modell schafft realistisch 45km (60 laut Datenblatt). Bei einem Arbeitsweg von 11km einfach reicht mir das aber locker, zumal meine anderen Wege (nächste Gewerbegebiet/Einkaufen etc) auch nicht weiter sind…Das aktuelle Modell schafft aber schon über 150km, falls dir die Info was bringt.

          Antworten
    3. Sven Jacob ☀️
      sagt am zu Tobias ⇡

      Sehe ich ähnlich. Stand gerade vor der Wahl, einen neuen Kodiaq als Hybrid oder als Benziner zu kaufen. Ich habe den Luxus, als Zweitwagen einen BEV zu haben, den ich mit der eigenen Solaranlage „tanken“ kann. Da de Kodiaq aber für Urlaubsfahrten und für Touren mit drei E-Bikes hinten drauf genutzt wird. habe ich noch mal einen reinen Benziner genommen. Mir war es einfach zu „unheimlich“ (also zugegen, praktisch eine reine Gefühlsentscheidung ;-)), zwei Antriebe rumzufahren. Und wenn ich dann doch den Benziner nur alle 3 Wochen mal nutze oder im Winter, wenn keine Rad-Saison ist, auch mal drei oder vier Monate gar nicht, weil mir die kleine Hybrid-E-Reichweite genügen würde, ob der dann auch wieder „anspringt“ oder nach monatelanger Nichtnutzung erst mal einen Werkstattbesuch braucht… Aber ich sehe es mal optimistisch: Alle, die jetzt sozusagen „notgedrungen“ einen Hybrid kaufen, weil, wie es hier im Chat ja schon hies, es nichts anderes mehr geben würde, vielleicht nutzen die ja doch rein aus Neugier auch mal den E-Teil und finden das dann plötzlich doch gut und werden so offener für einen Wechsel auf reine BEV, wenn der nächste Fahrzeugwechsel ansteht.

      Antworten
      1. Den 👋
        sagt am zu Sven Jacob ⇡

        An deiner Stelle hätte ich mir aller drei Monate ein Auto geliehen/gemietet! Dann hättest du gespart!;-)

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EU-Automarkt im Wandel: Starker Rückgang bei reinen Verbrennungsmotoren
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen