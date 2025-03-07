Euro NCAP: Es kommt nicht auf die Größe an

Die neuesten Testergebnisse von Euro NCAP zeigen erneut, dass die Größe eines Fahrzeugs nicht ausschlaggebend für seine Sicherheit ist.

Sowohl der vergleichsweise kompakte MINI Cooper E als auch der große Audi A6 e-tron erhielten die Höchstwertung von fünf Sternen. Die Tests zeigen, dass sowohl kleine als auch große Elektrofahrzeuge einen hervorragenden Schutz für Insassen und andere Verkehrsteilnehmer bieten können.

Der MINI Cooper E setzt die Tradition seines Vorgängers fort und verbessert seine Sicherheitsstandards kontinuierlich. Während das Modell aus dem Jahr 2002 nur eine Vier-Sterne-Bewertung erhielt, erreicht das neueste Modell mit seinen neuen Sicherheitssystemen die Höchstwertung.

Mit einem Schutzwert von 89 % für Erwachsene, 85 % für Kinder und 77 % für Fußgänger wird die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsmerkmale deutlich. Zu den Sicherheitsmerkmalen zählen der Airbag in der Mitte der Vordersitze, der automatische Notbremsassistent und die Totwinkel-Warnung für Radfahrer.

Der Audi A6 e-tron punktet vor allem durch seinen exzellenten Schutz für Kinder und erreicht einen beeindruckenden Wert von 91 Prozent bei der Kindersicherheit. Auch bei der Erwachsenensicherheit erreicht das Modell mit 92 Prozent einen sehr hohen Wert. Damit setzt die neueste Generation des Elektro-Familienautos die Tradition der Audi A6-Baureihe fort, die bereits 2011 und 2018 mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde.