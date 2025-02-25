Europa: Klarer Trend zur Elektrifizierung des Automarktes
Im Januar 2025 gingen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um 2,6 Prozent zurück. Besonders betroffen waren große Märkte wie Frankreich (-6,2 %), Italien (-5,8 %) und Deutschland (-2,8 %). Spanien hingegen verzeichnete ein Plus von 5,3 %.
Bei den Antriebsarten dominieren zunehmend Elektro- und Hybridfahrzeuge. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) steigerten ihren Marktanteil auf 15 %, während Hybridfahrzeuge mit 34,9 % zur beliebtesten Wahl der EU-Käufer wurden. Gleichzeitig sank der gemeinsame Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen von 48,7 % im Vorjahr auf 39,4 %.
Elektroauto-Verkäufe wachsen wieder
Die Verkäufe von Elektroautos stiegen um 34 % auf 124.341 Einheiten. Besonders starke Zuwächse verzeichneten Deutschland (+53,5 %), Belgien (+37,2 %) und die Niederlande (+28,2 %), während Frankreich einen leichten Rückgang um 0,5 % verzeichnete.
Auch Hybridfahrzeuge legten um 18,4 % zu, mit deutlichen Zuwächsen in Frankreich (+52,2 %), Spanien (+23,5 %), Deutschland (+13,7 %) und Italien (+10,6 %). Dagegen gingen die Zulassungen von Plug-in-Hybriden um 8,5 % zurück, vor allem in Belgien (-66,6 %) und Frankreich (-54 %).
Benzin- und Dieselfahrzeuge verzeichneten starke Rückgänge. Benziner verloren 18,9 % gegenüber dem Vorjahr, mit besonders starken Rückgängen in Frankreich (-28,2 %), Deutschland (-23,7 %), Italien (-17 %) und Spanien (-11,1 %). Diesel-Pkw verloren 27 % und machten nur noch 10 % des Marktes aus.
Insgesamt ist ein klarer Trend zur Elektrifizierung des Automarktes in der EU zu erkennen, wie die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) mitteilte.
Schon spannend, dass so ein Thema gar keine Kommentare mehr generiert. Das wäre vor einem Monat noch ein Newsbeitrag mit vermutlich mindestens 50+ Kommentaren gewesen.
Der Markt regelt, sagte einst eine mittlerweile Kleinstpartei.