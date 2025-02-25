Europa: Klarer Trend zur Elektrifizierung des Automarktes

Im Januar 2025 gingen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um 2,6 Prozent zurück. Besonders betroffen waren große Märkte wie Frankreich (-6,2 %), Italien (-5,8 %) und Deutschland (-2,8 %). Spanien hingegen verzeichnete ein Plus von 5,3 %.

Bei den Antriebsarten dominieren zunehmend Elektro- und Hybridfahrzeuge. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) steigerten ihren Marktanteil auf 15 %, während Hybridfahrzeuge mit 34,9 % zur beliebtesten Wahl der EU-Käufer wurden. Gleichzeitig sank der gemeinsame Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen von 48,7 % im Vorjahr auf 39,4 %.

Elektroauto-Verkäufe wachsen wieder

Die Verkäufe von Elektroautos stiegen um 34 % auf 124.341 Einheiten. Besonders starke Zuwächse verzeichneten Deutschland (+53,5 %), Belgien (+37,2 %) und die Niederlande (+28,2 %), während Frankreich einen leichten Rückgang um 0,5 % verzeichnete.

Auch Hybridfahrzeuge legten um 18,4 % zu, mit deutlichen Zuwächsen in Frankreich (+52,2 %), Spanien (+23,5 %), Deutschland (+13,7 %) und Italien (+10,6 %). Dagegen gingen die Zulassungen von Plug-in-Hybriden um 8,5 % zurück, vor allem in Belgien (-66,6 %) und Frankreich (-54 %).

Benzin- und Dieselfahrzeuge verzeichneten starke Rückgänge. Benziner verloren 18,9 % gegenüber dem Vorjahr, mit besonders starken Rückgängen in Frankreich (-28,2 %), Deutschland (-23,7 %), Italien (-17 %) und Spanien (-11,1 %). Diesel-Pkw verloren 27 % und machten nur noch 10 % des Marktes aus.

Insgesamt ist ein klarer Trend zur Elektrifizierung des Automarktes in der EU zu erkennen, wie die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) mitteilte.