Fahren und punkten: MILES wird neuer PAYBACK-Partner

Der Carsharing-Anbieter MILES startet eine neue Partnerschaft mit PAYBACK und bietet damit 31 Millionen PAYBACK-Kunden die Möglichkeit, beim Carsharing Punkte zu sammeln.

Durch die Integration können diese bei Fahrten mit den 21.000 MILES-Fahrzeugen PAYBACK-Punkte sammeln und von exklusiven Angeboten profitieren. PAYBACK ermöglicht das Sammeln von Treuepunkten durch Einkäufe und Dienstleistungen im Alltag. Diese können bei zahlreichen Partnern wie Aral, Alnatura und dm eingelöst oder in Bargeld ausgezahlt werden.

Das 2016 in Berlin gegründete Unternehmen MILES bietet stationsunabhängiges Carsharing in Deutschland und Belgien an und versteht sich als Alternative zum privaten Autobesitz. Durch die flexible Mietdauer von einem Monat bis zu zwei Jahren fördert das Unternehmen eine wandlungsfähige Mobilität.

