Fahrzeugzulassungen im Mai 2025 – Elektroautos legen weiter zu

Im Mai 2025 wurden in Deutschland 239.297 neue Personenkraftwagen zugelassen. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Anteil der gewerblichen Zulassungen lag bei 67,1 Prozent, der private Anteil machte 32,8 Prozent aus.

Unter den deutschen Herstellern verzeichneten MINI, Ford, Mercedes, BMW und VW Zulassungszuwächse. MINI meldete mit +36,8 Prozent den stärksten prozentualen Anstieg. Rückgänge zeigten sich hingegen bei Smart, Opel, MAN, Porsche und Audi.

Auch bei den Importmarken gab es gemischte Entwicklungen. Skoda war mit 19.776 Neuzulassungen die erfolgreichste ausländische Marke und verzeichnete ein deutliches Plus. Seat hingegen verlor fast 19 Prozent. Weitere Importmarken mit positiven Zahlen waren Hyundai, Toyota, Fiat und Citroën, während Dacia, Kia, Volvo, Peugeot und Renault Rückgänge verzeichneten.

Antriebsarten und Fahrzeugsegmente

Bei den Fahrzeugsegmenten dominierten weiterhin die SUVs mit einem Anteil von 33,6 Prozent. Die Kompaktklasse verlor deutlich an Marktanteil, während die obere Mittelklasse den stärksten Zuwachs verzeichnete. Auch Utilities und Wohnmobile legten zu. Rückgänge betrafen unter anderem die Segmente Minivans, Sportwagen, Minis und die Mittelklasse.

Bei den Antriebsarten setzte sich der Rückgang bei Benzin- (28,4 %/-24,1 %) und Dieselantrieben (14,7 %/-21,8 %) fort, während alternative Antriebe teils deutlich zulegten. Reine Elektrofahrzeuge (BEV) machten 18,0 Prozent der Neuzulassungen aus, was einem Anstieg von knapp 45 Prozent entspricht. Hybridfahrzeuge kamen auf einen Anteil von 38,5 Prozent, wobei insbesondere Plug-in-Hybride stark zulegten. Erdgas- und Wasserstofffahrzeuge wurden hingegen nicht neu zugelassen.

Die Vorbehalte bei Privatkunden gegenüber einem E-Autokauf haben spürbar abgenommen, das beobachten wir im täglichen Handel. – Thomas Peckruhn, kommissarischer Präsident des ZDK

Lediglich die Zulassungszahlen für Kraftomnibusse und Sattelzugmaschinen stiegen im Bereich der Nutzfahrzeuge. Alle anderen Nutzfahrzeugklassen zeigten rückläufige Entwicklungen. Bei den Krafträdern wurde ein Rückgang von fast 20 Prozent festgestellt. Insgesamt wurden im Mai 2025 rund 290.000 Kraftfahrzeuge und 24.500 Anhänger neu zugelassen, was einem Rückgang von 2 bzw. 1,1 Prozent entspricht.

Der Gebrauchtfahrzeugmarkt wies hingegen einen leichten Aufwärtstrend auf. Über 654.000 Kfz wechselten den Besitzer, was einem Plus von 4,1 Prozent entspricht. Besonders stark war das Wachstum bei gebrauchten Krafträdern und Zugmaschinen.

Weitere detaillierte Informationen zu verschiedenen Herstellern findet ihr in den Tabellen beim KBA.